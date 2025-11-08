अभिषेक शर्मा से बचा कोहली का रिकॉर्ड, देखें सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय

अभिषेक शर्मा

25 वर्षीय अभिषेक शर्मा फेहरिस्त में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने 28 टी20 इंटरनेशनल पारियों में एक हजार रन बनाए। उन्होंने शनिवार को गाबा में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पांचवें टी20 मैच में 11वां रन बनाते ही 1000 का आंकड़ा छुआ। अभिषेक ने पिछले साल जुलाई में भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में डेब्यू किया था।