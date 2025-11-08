अभिषेक शर्मा से बचा कोहली का रिकॉर्ड, देखें सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोखेलअभिषेक शर्मा से बचा कोहली का रिकॉर्ड, देखें सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले टॉप 5 भारतीय

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम पारियों में एक हजार रन पूरे करने वाले टॉप 5 भारतीयों की लिस्ट में विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा तक हैं। युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के हाथों कोहली का रिकॉर्ड बाल-बाल बच गया।

Md.Akram Sat, 8 Nov 2025 04:00 PM
1/5

विराट कोहली

टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम पारियों में एक हजार बनाने का भारतीय रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम दर्ज है। स्टार बल्लेबाज कोहली ने 27 पारियों में ऐसा किया था। वह अक्टूबर 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक हजारी बने थे। कोहली टेस्ट और T20I से संन्यास ले चुके हैं।

2/5

अभिषेक शर्मा

25 वर्षीय अभिषेक शर्मा फेहरिस्त में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने 28 टी20 इंटरनेशनल पारियों में एक हजार रन बनाए। उन्होंने शनिवार को गाबा में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पांचवें टी20 मैच में 11वां रन बनाते ही 1000 का आंकड़ा छुआ। अभिषेक ने पिछले साल जुलाई में भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में डेब्यू किया था।

3/5

केएल राहुल

अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने 29 पारियों में एक हजार रन कंप्लीट किए थे। उन्होंने यह कारनामा दिसंबर 2019 में वेस्टइ़ंडीज के विरुद्ध किया। वह लंबे समय से भारत के टी20 सेटअप का हिस्सा नहीं हैं।

4/5

सूर्यकुमार यादव

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 31 पारियों में एक हजार रनों का आंकड़ा छुआ था। सूर्या ने मार्च 2021 में साउथ अफ्रीका के सामने टी20 मैच में ऐसा किया।

5/5

रोहित शर्मा

'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित शर्मा ने 40 टी20 इंटरनेशनल पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। वह जनवरी 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में एक हजारी बने थे। रोहित भी टेस्ट और T20I को अलविदा कह चुके हैं।

