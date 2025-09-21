Abhishek Sharma Creates World Record in IND vs PAK Match See TOP 5 Players With fewest balls to reach 50 sixes in T20I अभिषेक शर्मा ने बनाया धांसू वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें सबसे कम गेंदों में छक्कों की फिफ्टी जड़ने वाले 5 प्लेयर
युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में गर्दा उड़ा दिया। उन्होंने तूफानी अर्धशतकीय पारी के दौरान छक्कों का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। अभिषेक ने एविन लुईस को पछाड़ा है।

Md.Akram Sun, 21 Sep 2025 11:22 PM
1/5

अभिषेक शर्मा

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने दुबई के मैदान पर 39 गेंदों में 74 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और पांच छक्के शामिल हैं। उन्होंने महज 24 गेंदों में पचासा पूरा किया। अभिषेक ने इस दौरान एक धांसू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 50 छक्के जड़ने वाले फुल मेंबर नेशन प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने सिर्फ 331 गेंदों में यह कारनामा किया।

2/5

एविन लुईस

अभिषेक ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज एविन लुईस का रिकॉर्ड तोड़ा है। लुईस ने 366 गेंदों में छक्कों की फिफ्टी कंप्लीट की थी। फिलहाल, लुईस के खाते में 65 T20I मैचों में 136 छक्के हैं।

3/5

आंद्रे रसेल

वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर आंद्रे रसेल लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 409 गेंदों में पचास सिक्स का आंकड़ा छुआ था। रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 86 टी20 मैचों में 95 छक्के उड़ाए।

4/5

हजरतुल्लाह जजई

अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई ने 492 गेंदों में छक्कों की फिफ्टी लगाई थी। 27 वर्षीय जजई ने अभी तक 45 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 66 छक्के जमाए हैं।

5/5

सूर्यकुमार यादव

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव फेहसिस्त में पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने 510 गेंदों में 50 सिक्स उड़ाए थे। सूर्या 87 T20I मैचों में 148 छक्के लगा चुके हैं। उनका पाकिस्तान के खिलाफ मैच में खाता नहीं खुला।

