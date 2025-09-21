अभिषेक शर्मा ने बनाया धांसू वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें सबसे कम गेंदों में छक्कों की फिफ्टी जड़ने वाले 5 प्लेयर

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने दुबई के मैदान पर 39 गेंदों में 74 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और पांच छक्के शामिल हैं। उन्होंने महज 24 गेंदों में पचासा पूरा किया। अभिषेक ने इस दौरान एक धांसू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 50 छक्के जड़ने वाले फुल मेंबर नेशन प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने सिर्फ 331 गेंदों में यह कारनामा किया।
अभिषेक ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज एविन लुईस का रिकॉर्ड तोड़ा है। लुईस ने 366 गेंदों में छक्कों की फिफ्टी कंप्लीट की थी। फिलहाल, लुईस के खाते में 65 T20I मैचों में 136 छक्के हैं।
वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर आंद्रे रसेल लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 409 गेंदों में पचास सिक्स का आंकड़ा छुआ था। रसेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 86 टी20 मैचों में 95 छक्के उड़ाए।
अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई ने 492 गेंदों में छक्कों की फिफ्टी लगाई थी। 27 वर्षीय जजई ने अभी तक 45 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 66 छक्के जमाए हैं।
भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव फेहसिस्त में पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने 510 गेंदों में 50 सिक्स उड़ाए थे। सूर्या 87 T20I मैचों में 148 छक्के लगा चुके हैं। उनका पाकिस्तान के खिलाफ मैच में खाता नहीं खुला।