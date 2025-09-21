अभिषेक शर्मा ने बनाया धांसू वर्ल्ड रिकॉर्ड, देखें सबसे कम गेंदों में छक्कों की फिफ्टी जड़ने वाले 5 प्लेयर

अभिषेक शर्मा

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने दुबई के मैदान पर 39 गेंदों में 74 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और पांच छक्के शामिल हैं। उन्होंने महज 24 गेंदों में पचासा पूरा किया। अभिषेक ने इस दौरान एक धांसू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 50 छक्के जड़ने वाले फुल मेंबर नेशन प्लेयर बन गए हैं। उन्होंने सिर्फ 331 गेंदों में यह कारनामा किया।