अभिषेक शर्मा ने तोड़ा गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड, IND vs PAK मैचों में किसने ठोकी सबसे तेज फिफ्टी?

मिस्बाह-उल-हक

मिस्बाह-उल-हक IND vs PAK टी20 मैचों में सबसे तेज फिफ्टी मारने वाले खिलाड़ियों की फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप चरण में भारत के विरुद्ध 33 गेंदों में 50 रन पूरे किए थे। उन्होंने डरबन में 35 गेंदों में नाबाद 53 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने सात चौके और एक छक्का जमाया। भारत और पाकिस्तान में 141-141 रन जोड़े थे, जिसकी वजह से मैच टाई हो गया। मैच का नतीजा बॉल-आउट नियम से निकला, जिसमें भारत ने 3-0 बाजी मारी।