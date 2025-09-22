अभिषेक शर्मा ने तोड़ा गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड, IND vs PAK मैचों में किसने ठोकी सबसे तेज फिफ्टी?

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टी20 मैचों में सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का रिकॉर्ड मोहम्मद हफीज के नाम दर्ज है। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर हफीज ने साल 2012 में भारत के खिलाफ टी20 मैच में 23 गेंदों में अर्धशतक जमाया था। उन्होंने अहमदाबाद के मैदान पर 26 गेंदों में कुल 55 रन बनाए थे, जिसमें 6 चौके और तीन सिक्स शामिल हैं।
अभिषेक शर्मा IND vs PAK टी20 मैचों में दूसरे सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 25 वर्षीय ओपनर अभिषेक ने टी20 एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में पाकिस्तान के खिलाफ महज 24 गेंदों में अर्धशतक कंप्लीट किया। उन्होंने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 39 गेंदों में 74 रन जोड़े, जिसमें 6 चौके और पांच छक्के हैं। भारत ने 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 6 विकेट से विजयी परचम फहराया।
अभिषेक ने अपने गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं। पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज ने 2012 में अहमदाबाद में पाकिस्तान के विरुद्ध 29 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। उन्होंने 37 गेंदों में 72 रनों की आतिशी पारी खेली थी। युवराज के बल्ले से चार चौके और 7 छक्के निकले थे। भारत ने 192/5 का स्कोर खड़ा करने के बाद 11 रनों से मैच अपने नाम किया था।
पाकिस्तान के इफ्तिखार अहमद ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत के सामने 32 गेंदों में फिफ्टी जमाई थी। उन्होंने मेलबर्न ग्राउंड (एमसीजीक्रिकेट ) में 34 गेंदों में 51 रन बटोरे, जिसमें दो चौके और चार सिक्स शामिल हैं। बता दें कि भारत ने एमसीजी में 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चार विकेट से रोमांचक जीत हासिल की थी। भारत आखिरी गेंद पर जीता। विराट कोहली ने 53 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाकर पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया था।
मिस्बाह-उल-हक IND vs PAK टी20 मैचों में सबसे तेज फिफ्टी मारने वाले खिलाड़ियों की फेहरिस्त में पांचवें पायदान पर हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप चरण में भारत के विरुद्ध 33 गेंदों में 50 रन पूरे किए थे। उन्होंने डरबन में 35 गेंदों में नाबाद 53 रनों की पारी खेली थी। उन्होंने सात चौके और एक छक्का जमाया। भारत और पाकिस्तान में 141-141 रन जोड़े थे, जिसकी वजह से मैच टाई हो गया। मैच का नतीजा बॉल-आउट नियम से निकला, जिसमें भारत ने 3-0 बाजी मारी।