अभिषेक शर्मा ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, देखें एक साल में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले 6 भारतीय

अभिषेक शर्मा दो स्थान चढ़े

युवा ओपनर अभिषेक शर्मा लिस्ट में चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने धर्मशाला में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीसरे टी20 मैच 35 रनों की शानदार पारी के दौरान दो पायदान की छलांग लगाई। उन्होंने धर्मशाला में 18 गेंदों का सामना किया, जिसमें तीन छक्के और तीन चौके जड़े। वह 2025 में अब तक 20 मैचों में 53 सिक्स लगा चुके हैं। अभिषेक भारत की ओर से सिर्फ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं।