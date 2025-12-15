अभिषेक शर्मा ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, देखें एक साल में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले 6 भारतीय

इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम दर्ज है। उन्होंने 2023 में 80 सिक्स उड़ाए थे। वहीं, रोहित ने 2019 में 78, 2018 में 74 और 2017 में 65 सिक्स जमाए।
सूची में दूसरे नंबर भारतीय टी20 टीम के मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं। सूर्या ने साल 2022 में 74 सिक्स ठोके थे। उन्होंने 2023 में 56 छक्के मारे।
स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने 2023 में 58 छक्के उड़ाए थे। वह फिलहाल भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं। गिल भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान हैं। वह इन दिनों सबसे छोटे फॉर्मेट में खराब से जूझ रहे हैं।
युवा ओपनर अभिषेक शर्मा लिस्ट में चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने धर्मशाला में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका तीसरे टी20 मैच 35 रनों की शानदार पारी के दौरान दो पायदान की छलांग लगाई। उन्होंने धर्मशाला में 18 गेंदों का सामना किया, जिसमें तीन छक्के और तीन चौके जड़े। वह 2025 में अब तक 20 मैचों में 53 सिक्स लगा चुके हैं। अभिषेक भारत की ओर से सिर्फ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं।
अभिषेक शर्मा ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तोड़ा है। यशस्वी ने 2024 में भारत के लिए 52 सिक्स लगाए थे। वहीं, सचिन ने साल 1998 में 51 छक्के जड़ने का कारनामा अंजाम दिया।