अभिषेक शर्मा बने T20 एशिया कप के सिक्सर किंग, तोड़ा 17 साल पुराना रिकॉर्ड; रोहित शर्मा लिस्ट में फिसड्डी

अभिषेक शर्मा

भारत के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 एशिया कप 2025 में गजब की फॉर्म में हैं। उनके लंबे-लंबे छक्कों ने विरोधी टीम के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी है। पहली बार एशिया कप में खेल रहे अभिषेक ने इतिहास रच दिया है। वह टी20 एशिया कप के नए सिक्सर किंग बन गए हैं। वह अब तक 5 मैचों में 17 सिक्स ठोक चुके हैं। उन्होंने सुपर-4 राउंड में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज को पछाड़ा। अभिषेक ने मुकाबले में 37 गेंदों में 75 रनों की पारी खेली, जिसमें छह चौके और पांच छक्के जमाए। उन्होंने साथ ही सनथ जयसूर्या का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला है। अभिषेक एशिया कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जयसूर्या ने 2008 में एशिया कप में 14 छक्के उड़ाए थे।