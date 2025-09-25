Abhishek Sharma Becomes T20 Asia Cup Sixer King Breaks 17 year old Record Rohit Sharma At Last Spot in the list अभिषेक शर्मा बने T20 एशिया कप के सिक्सर किंग, तोड़ा 17 साल पुराना रिकॉर्ड; रोहित शर्मा लिस्ट में फिसड्डी
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलअभिषेक शर्मा बने T20 एशिया कप के सिक्सर किंग, तोड़ा 17 साल पुराना रिकॉर्ड; रोहित शर्मा लिस्ट में फिसड्डी

अभिषेक शर्मा बने T20 एशिया कप के सिक्सर किंग, तोड़ा 17 साल पुराना रिकॉर्ड; रोहित शर्मा लिस्ट में फिसड्डी

जबर्दस्त फॉर्म में चल रहे युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 एशिया कप के नए सिक्सर किंग बन गए हैं। उन्होंने पांच मैचों में इतिहास पलट दिया। टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले टॉप 5 प्लेयर की लिस्ट में रोहित शर्मा फिसड्डी हैं।

Md.Akram Thu, 25 Sep 2025 06:03 PM
1/5

अभिषेक शर्मा

भारत के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 एशिया कप 2025 में गजब की फॉर्म में हैं। उनके लंबे-लंबे छक्कों ने विरोधी टीम के गेंदबाजों की नींद उड़ा दी है। पहली बार एशिया कप में खेल रहे अभिषेक ने इतिहास रच दिया है। वह टी20 एशिया कप के नए सिक्सर किंग बन गए हैं। वह अब तक 5 मैचों में 17 सिक्स ठोक चुके हैं। उन्होंने सुपर-4 राउंड में बांग्लादेश के खिलाफ मैच में रहमानुल्लाह गुरबाज को पछाड़ा। अभिषेक ने मुकाबले में 37 गेंदों में 75 रनों की पारी खेली, जिसमें छह चौके और पांच छक्के जमाए। उन्होंने साथ ही सनथ जयसूर्या का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला है। अभिषेक एशिया कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज जयसूर्या ने 2008 में एशिया कप में 14 छक्के उड़ाए थे।

2/5

रहमानुल्लाह गुरबाज

अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में 8 मैच खेलने के बाद 15 छक्के ठोके हैं। अफगानिस्तान टीम ग्रुप चरण से बाहर हो गई थी। बता दें कि एशिया कप पहली बार साल 2016 में टी20 फॉर्मेट में आयोजित हुआ था।

3/5

बाबर हयात

टी20 एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले खिलाड़ियों की सूची में बाबर हयात तीसरे पायदान पर हैं। हॉन्ग कॉन्ग के अनुभवी बल्लेबाज हयात ने 8 मैचों में 14 सिक्स जमाए हैं। हॉन्ग कॉन्ग की टीम का सफर भी ग्रुप चरण में समाप्त हो गया था।

4/5

नजीबुल्लाह जादरान

अफगानिस्तान के मध्यक्रम बल्लेबाज नजीबुल्लाह जादरान ने टी20 एशिया कप में 13 सिक्स उड़ाए हैं। उन्होंने 8 मैचों में ऐसा किया। 32 वर्षीय नजीबुल्लाह टी20 एशिया कप 2025 में अफगानिस्तान स्क्वॉड का हिस्सा नहीं थे।

5/5

रोहित शर्मा

लिस्ट में दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा फिसड्डी हैं। वह संयु्कत रूप से पांचवें स्थान पर हैं। रोहित ने टी20 एशिया कप में 2016 से 2022 के दौरान 9 मैच खेले और 12 छक्के लगाए। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। श्रीलंका के कमिंदु मेंडिस ने 11 मैचों में जबकि दासुन शनाका ने 15 मुकाबलों में 12 छक्के लगाए।

Abhishek Sharma Asia Cup 2025