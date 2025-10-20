टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में अपना पहला मैच हारने वाले कप्तान; शुभमन गिल पर भी लगा ये कलंक

विराट कोहली, शुभमन गिल

शुभमन गिल को बतौर कप्तान वनडे में अपने डेब्यू मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। गिल इससे पहले कप्तान के रूप में टेस्ट और टी20 में भी अपना पहला-पहला मैच हार चुके हैं। शुभमन गिल इस तरह सभी फॉर्मेट में अपना पहला मैच हारने वाले दूसरे भारतीय और कुल 9वें कप्तान बने हैं। शुभमन गिल से पहले इस लिस्ट में विराट कोहली का भी नाम है, उनके कैप्टेंसी करियर का आगाज भी गिल जैसा ही रहा था।