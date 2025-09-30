टीम इंडिया को एशिया कप चैंपियन बनाने वाले 6 कप्तान, 3 दिग्गजों ने किया था 'डबल धमाल'

टेस्ट में 17 और वनडे में एक शतक

116 टेस्ट मैचों में जिस बल्लेबाज ने 17 शतक लगाए, उसने 129 वनडे मैचों में सिर्फ एक ही शतक लगाया। ये बल्लेबाज कोई और नहीं, बल्कि दिलीप वेंगसरकर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1988 में 105 रन की पारी खेली थी, जो उनका एकमात्र शतक इस फॉर्मेट में है। 23 अर्धशतक भी उनके नाम हैं।