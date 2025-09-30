टीम इंडिया को एशिया कप चैंपियन बनाने वाले 6 कप्तान, 3 दिग्गजों ने किया था 'डबल धमाल'

टीम इंडिया को एशिया कप चैंपियन बनाने वाले सूर्यकुमार यादव छठे कप्तान हैं। तीन कप्तान ऐसे भी हैं, जो दो-दो बार टीम इंडिया को एशियाई चैंपियन बना चुके हैं। कुल 9 बार भारत एशिया कप चैंपियन बन चुका है।
116 टेस्ट मैचों में जिस बल्लेबाज ने 17 शतक लगाए, उसने 129 वनडे मैचों में सिर्फ एक ही शतक लगाया। ये बल्लेबाज कोई और नहीं, बल्कि दिलीप वेंगसरकर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1988 में 105 रन की पारी खेली थी, जो उनका एकमात्र शतक इस फॉर्मेट में है। 23 अर्धशतक भी उनके नाम हैं।
मोहम्मद अजहरुद्दीन भारत के पहले ऐसे कप्तान थे, जिन्होंने इंग्लैंड की सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट में 150 रनों से ज्यादा की पारी खेली थी। उन्होंने 1990 में मैनचेस्टर में 179 रन बनाए थे। उनसे आगे गिल निकल गए हैं।