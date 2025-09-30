6 captains who win asia cup for India 3 Captain wins 2 2 trophies for India Suryakumar Yadav New Member in the Club टीम इंडिया को एशिया कप चैंपियन बनाने वाले 6 कप्तान, 3 दिग्गजों ने किया था 'डबल धमाल'
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोखेलटीम इंडिया को एशिया कप चैंपियन बनाने वाले 6 कप्तान, 3 दिग्गजों ने किया था 'डबल धमाल'

टीम इंडिया को एशिया कप चैंपियन बनाने वाले 6 कप्तान, 3 दिग्गजों ने किया था 'डबल धमाल'

टीम इंडिया को अब तक 6 कप्तानों ने एशिया कप का चैंपियन बनाया है। इनमें से तीन कप्तान ऐसे हैं, जिन्होंने टीम इंडिया को एशिया कप का डबल चैंपियन भी बनाया है। इनमें अजहरुद्दीन, धोनी और रोहित का नाम है।

Vikash GaurTue, 30 Sep 2025 01:55 PM
1/7

भारत को एशिया कप चैंपियन बनाने वाले कप्तान

टीम इंडिया को एशिया कप चैंपियन बनाने वाले सूर्यकुमार यादव छठे कप्तान हैं। तीन कप्तान ऐसे भी हैं, जो दो-दो बार टीम इंडिया को एशियाई चैंपियन बना चुके हैं। कुल 9 बार भारत एशिया कप चैंपियन बन चुका है।

2/7

सुनील गावस्कर

3/7

टेस्ट में 17 और वनडे में एक शतक

116 टेस्ट मैचों में जिस बल्लेबाज ने 17 शतक लगाए, उसने 129 वनडे मैचों में सिर्फ एक ही शतक लगाया। ये बल्लेबाज कोई और नहीं, बल्कि दिलीप वेंगसरकर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1988 में 105 रन की पारी खेली थी, जो उनका एकमात्र शतक इस फॉर्मेट में है। 23 अर्धशतक भी उनके नाम हैं।

4/7

अजहर ने रचा था इतिहास

मोहम्मद अजहरुद्दीन भारत के पहले ऐसे कप्तान थे, जिन्होंने इंग्लैंड की सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट में 150 रनों से ज्यादा की पारी खेली थी। उन्होंने 1990 में मैनचेस्टर में 179 रन बनाए थे। उनसे आगे गिल निकल गए हैं।

5/7

MS Dhoni Sad

6/7

India's captain Rohit Sharma reacts after the toss before the start of the ICC Champions Trophy one-day international (ODI) final cricket match between India and New Zealand at the Dubai International Stadium in Dubai on March 9, 2025. (Photo by Ryan Lim / AFP)

7/7

India's captain Suryakumar Yadav, left, and Pakistan's captain Salman Agha stand for the coin toss of the Asia Cup cricket final between India and Pakistan at Dubai International Cricket Stadium, United Arab Emirates, Sunday, Sept. 28, 2025. (AP Photo/Altaf Qadri)

Suryakumar Yadav Sunil Gavaskar Ms Dhoni Rohit Sharma Pakistan Cricket Team Asia Cup 2025