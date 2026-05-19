5 बार का चैंपियन धोनी, एक आखिरी बार चेपॉक में, नम आखें, बहुत कुछ कहता चेहरा.., आपको इमोशनल कर देंगी ये 10 तस्वीरें

इमोशनल दिखे महेंद्र सिंह धोनी

इस दौरान महेंद सिंह धोनी काफी इमोशनल दिखे। उनके भाव भंगिमाओं और पल-पल बहते इमोशनंस से साफ पता चल रहा है कि कई सालों तक क्रिकेट की दुनिया पर राज करने का वाला चेन्नई का यह हीरो आज अपने मैदान पर बतौर प्लेयर आखिरी बार अभिवादन कर रहा है।