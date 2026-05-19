5 बार का चैंपियन धोनी, एक आखिरी बार चेपॉक में, नम आखें, बहुत कुछ कहता चेहरा.., आपको इमोशनल कर देंगी ये 10 तस्वीरें

IPL 2026 का 63वां मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया, जिसे सनराइजर्स हैदराबाद ने पांच विकेट से जीत लिया।
इस मैच के शुरू होते समय सीएसके के कप्तान रुतराज गायकवाड़ ने बताया कि महेंद्र सिंह धोनी टीम के साथ जुड़े तो हैं, लेकिन वे फिट नहीं हैं, इसलिए आज का मैच नहीं खेलेंगे।
हालांकि, महेंद्र सिंह धोनी को मिड इनिंग में टीम के साथ हुई फोटोशूट में देखा गया और उनकी कई तस्वीरें सामने आईं।
पिछले सीजन महेंद्र सिंह धोनी ने यह संकेत दिए थे कि वे अपने आईपीएल करियर का आखिरी मुकाबला चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में ही खेलना चाहेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
धोनी ने आज का मैच चेपॉक में खेला नहीं, लेकिन टीम के साथ मौजूद रहे। उन्होंने मैच के बाद चेन्नई के दर्शकों का अभिवादन किया और उनका आभार जताया।
इस दौरान महेंद सिंह धोनी काफी इमोशनल दिखे। उनके भाव भंगिमाओं और पल-पल बहते इमोशनंस से साफ पता चल रहा है कि कई सालों तक क्रिकेट की दुनिया पर राज करने का वाला चेन्नई का यह हीरो आज अपने मैदान पर बतौर प्लेयर आखिरी बार अभिवादन कर रहा है।
महेंद्र सिंह धोनी ने चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए कई खट्टी-मीठी यादें छोड़ीं हैं, ऐसे में उनका इमोशनल होना स्वाभाविक था जो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है।
बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की उम्र 44 साल हो गई है और यह उनका आखिरी सीजन होगा ऐसा तय माना जा रहा है और इस सीजन एक भी मुकाबला ना खेलने से अंदाजा भी हो गया है कि धोनी का यह आखिरी आईपीएल सीजन है।
धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की जर्सी में पांच बार टीम को चैंपियन बनाया है। अब एक युग का समापन हो रहा है। धोनी संभवत: आखिरी बार चेपॉक में टहलते हुए।
वे आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। कोई भी फैंस नहीं चाहता है कि धोनी जैसा खिलाड़ी क्रिकेट को अलविदा कहे, लेकिन धोनी के एक्सप्रेशन कहते हैं कि अब हो गया अब आगे की जिम्मेदारी नई पीढ़ी की है।