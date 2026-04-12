IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा बार ऑल आउट होने वाली 5 टीमें, दिल्ली कैपिटल्स के नाम है शर्मनाक रिकॉर्ड

दिल्ली कैपिटल्स के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार ऑल आउट होने वाली टीमों की लिस्ट में सबसे ऊपर दिल्ली कैपिटल्स है। दिल्ली कैपिटल्स के नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड पहले से दर्ज है, जबकि 31वीं बार दिल्ली की टीम 11 अप्रैल को सीएसके के खिलाफ पारी में सभी 10 विकेट खो दी।