IPL के इतिहास में सबसे ज्यादा बार ऑल आउट होने वाली 5 टीमें, दिल्ली कैपिटल्स के नाम है शर्मनाक रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार ऑल आउट होने वाली टीमों की लिस्ट में सबसे ऊपर दिल्ली कैपिटल्स है। दिल्ली कैपिटल्स के नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड पहले से दर्ज है, जबकि 31वीं बार दिल्ली की टीम 11 अप्रैल को सीएसके के खिलाफ पारी में सभी 10 विकेट खो दी।
पंजाब किंग्स आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा बार पारी में 10 विकेट खोने वाली दूसरी टीम है। पंजाब अब तक के अपने आईपीएल के इतिहास में 27 बार दूसरी टीमों के खिलाफ ऑल आउट हुई है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी आईपीएल के इतिहास की तीसरी सबसे ज्यादा बार ऑल आउट होने वाली टीम है। आरसीबी ने अब तक 26 बार सभी 10 विकेट पारी में खोए हैं।
कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर आईपीएल में सबसे ज्यादा बार ऑल आउट होने वाली चौथी टीम है। केकेआर ने अब तक 25 बार आईपीएल की पारी में सभी 10 विकेट गंवाए हैं।
राजस्थान रॉयल्स भी अब तक 25 बार आईपीएल के इतिहास में ढेर हो चुकी है। आरआर इस तरह टॉप 5 में शामिल है, जिसने सभी 10 विकेट अपने मैच में सबसे ज्यादा बार गंवाए हैं।