क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले 5 प्लेयर; सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड के नजदीक विराट कोहली

विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची वनडे में 135 रनों की शानदार पारी खेल प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता। यह उनके इंटरनेशनल करियर का 70वां POTM का अवॉर्ड था। अब वह सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा दूर नहीं हैं।

Lokesh KheraMon, 1 Dec 2025 08:10 AM
कुमार संगकारा

श्रीलंका के पूर्व कप्तान और लीजेंड विकेट कीपर कुमार संगाकारा के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड है। वह उन 5 चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं, जिन्होंने क्रिकेट के इतिहास में 50 या उससे ज्यादा बार यह अवॉर्ड जीता हो। संगाकारा को वनडे में 31, टेस्ट में 16 और टी20 में 3 बार प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

जैक्स कैलिस

साउथ अफ्रीका के महान हरफनमौला जैक कैलिस का करियर भी शानदार रहा है। उन्होंने साउथ अफ्रीका को बल्ले और गेंद दोनों से कई मैच जिताए हैं। उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में 57 बार प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है। कैलिस ने वनडे में 32, टेस्ट में 23 और टी20 में 2 बार ये अवॉर्ड जीते हैं।

सनथ जयसूर्या

श्रीलंका के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या भी इस लिस्ट में हैं। जयसूर्या ने अपने करियर में 48 बार वनडे, 6 बार टी20 और 4 बार टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड जीते हैं।

विराट कोहली

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सबसे ज्याद प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले खिलाड़ियों की इस लिस्ट में टॉप-2 में हैं। कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची वनडे में अपना कुल 70वां प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता। विराट अभी तक वनडे में 44, टी20 में 16 और टेस्ट में 10 बार यह अवॉर्ड जीत चुके हैं। अब वह सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा दूर नहीं हैं।

सचिन तेंदुलकर

'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सचिन ने अपने करियर में यह कारनामा कुल 76 बार किया। विराट कोहली अब उनसे 6 ही कदम दूर हैं। सचिन को 62 बार वनडे में तो 14 बार टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

