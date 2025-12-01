क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले 5 प्लेयर; सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड के नजदीक विराट कोहली

विराट कोहली

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली सबसे ज्याद प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले खिलाड़ियों की इस लिस्ट में टॉप-2 में हैं। कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ रांची वनडे में अपना कुल 70वां प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता। विराट अभी तक वनडे में 44, टी20 में 16 और टेस्ट में 10 बार यह अवॉर्ड जीत चुके हैं। अब वह सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड से ज्यादा दूर नहीं हैं।