ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार नाइंटीज का शिकार होने वाले 5 प्लेयर, सचिन तेंदुलकर यहां भी टॉप पर

18 शतक बेकार

सचिन तेंदुलकर के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों की संख्या 60 के पार होती, लेकिन वे एक दर्जन से ज्यादा बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हो गए। उन 5 क्रिकेटरों के बारे में जान लीजिए, जिनके शतक वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बेकार हुए।