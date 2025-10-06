ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार नाइंटीज का शिकार होने वाले 5 प्लेयर, सचिन तेंदुलकर यहां भी टॉप पर

सचिन तेंदुलकर के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों की संख्या 60 के पार होती, लेकिन वे एक दर्जन से ज्यादा बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हो गए। उन 5 क्रिकेटरों के बारे में जान लीजिए, जिनके शतक वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बेकार हुए।
सचिन तेंदुलकर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 90 से 99 रनों के फेर में आउट हुए हैं या नाबाद लौटे हैं। 18 बार सचिन तेंदुलकर का शतक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरा होने से बचा।
न्यूजीलैंड के केन विलियमसन के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 9 बार नर्वस नाइंटीज का शिकार होने का रिकॉर्ड है। इसमें 90 से 99 तक आउट होने या नाबाद लौटने के आंकड़े शामिल हैं।
जिम्बाब्वे के ग्रांट फ्लावर के नाम भी 9 नर्वस नाइंटीज दर्ज हैं। उनके भी 9 शतक आउट होने या फिर पारी समाप्त होने की वजह से पूरे नहीं हुए थे।
न्यूजीलैंड के नाथन एस्ले भी 9 बार अपना शतक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़ने से चूक गए थे। वे या तो 90 से 99 तक आउट हुए या फिर नाबाद लौटे।
श्रीलंका के अरविंदा डिसिल्वा के नाम भी 9 नर्वस नाइंटीज दर्ज हैं। उनके भी 9 शतक बनने से रह गए। 7 बार तो वे नर्वस नाइंटीज पर आउट हो गए थे और दो बार पारी ही समाप्त हो गई थी।