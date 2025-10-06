5 players who have been scored nineties most times in ODI cricket Sachin Tendulkar tops the list here too ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार नाइंटीज का शिकार होने वाले 5 प्लेयर, सचिन तेंदुलकर यहां भी टॉप पर
ODI क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार नाइंटीज का शिकार होने वाले 5 प्लेयर, सचिन तेंदुलकर यहां भी टॉप पर

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार नर्वस नाइंटीज का शिकार होने वाले पांच खिलाड़ियों के बारे में जान लीजिए। सचिन तेंदुलकर यहां भी शीर्ष पर हैं, जो सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। 

Vikash GaurMon, 6 Oct 2025 01:53 PM
18 शतक बेकार

सचिन तेंदुलकर के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शतकों की संख्या 60 के पार होती, लेकिन वे एक दर्जन से ज्यादा बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हो गए। उन 5 क्रिकेटरों के बारे में जान लीजिए, जिनके शतक वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बेकार हुए।

नर्वस नाइंटीज के नंबर वन शिकार

सचिन तेंदुलकर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 90 से 99 रनों के फेर में आउट हुए हैं या नाबाद लौटे हैं। 18 बार सचिन तेंदुलकर का शतक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरा होने से बचा।

विलियमसन दूसरे नंबर पर

न्यूजीलैंड के केन विलियमसन के नाम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 9 बार नर्वस नाइंटीज का शिकार होने का रिकॉर्ड है। इसमें 90 से 99 तक आउट होने या नाबाद लौटने के आंकड़े शामिल हैं।

ग्रांट की ग्रेटनेस पड़ी फीकी

जिम्बाब्वे के ग्रांट फ्लावर के नाम भी 9 नर्वस नाइंटीज दर्ज हैं। उनके भी 9 शतक आउट होने या फिर पारी समाप्त होने की वजह से पूरे नहीं हुए थे।

लिस्ट में दूसरे न्यूजीलैंडर

न्यूजीलैंड के नाथन एस्ले भी 9 बार अपना शतक वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़ने से चूक गए थे। वे या तो 90 से 99 तक आउट हुए या फिर नाबाद लौटे।

डिसिल्वा भी लिस्ट में

श्रीलंका के अरविंदा डिसिल्वा के नाम भी 9 नर्वस नाइंटीज दर्ज हैं। उनके भी 9 शतक बनने से रह गए। 7 बार तो वे नर्वस नाइंटीज पर आउट हो गए थे और दो बार पारी ही समाप्त हो गई थी।

