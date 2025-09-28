फखर जमन, शाहीन अफरीदी और...IND vs PAK फाइनल में भारत को रहना होगा इन 5 खिलाड़ियों से सावधान

साहिबजादा फरहान

अगर किसी भारतीय गेंदबाज ने एशिया कप 2025 में भारत को सबसे ज्यादा तंग किया है तो वह हैं सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान। ग्रुप स्टेज में उन्होंने 40 तो सुपर-4 में 58 रन बनाए थे। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान काफी कम रहा था, मगर वह एक छोर पर लंबे समय तक डटे रहे थे। सूर्यकुमार एंड कंपनी को उन्हें जल्द आउट करने की तरीका ढूंढना होगा।