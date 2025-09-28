फखर जमन, शाहीन अफरीदी और...IND vs PAK फाइनल में भारत को रहना होगा इन 5 खिलाड़ियों से सावधान

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के प्रीमियम गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की खूब तुड़ाई की है, मगर इसके बावजूद वह इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के सबसे सफल गेंदबाज हैं। एशिया कप 2025 में अभी तक वह 9 विकेट चटका चुके हैं। भारत के खिलाफ भी उनकी गेंदबाजी अच्छी रही है, मगर वह बल्ले से भी बहुत जख्म देते हैं।
अगर किसी भारतीय गेंदबाज ने एशिया कप 2025 में भारत को सबसे ज्यादा तंग किया है तो वह हैं सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान। ग्रुप स्टेज में उन्होंने 40 तो सुपर-4 में 58 रन बनाए थे। हालांकि उनका स्ट्राइक रेट इस दौरान काफी कम रहा था, मगर वह एक छोर पर लंबे समय तक डटे रहे थे। सूर्यकुमार एंड कंपनी को उन्हें जल्द आउट करने की तरीका ढूंढना होगा।
हारिस रऊफ ग्रुप स्टेज में तो भारत के खिलाफ नहीं खेले थे, मगर सुपर-4 में जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को खूब परेशान करने की कोशिश की। अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी के साथ-साथ उन्होंने आक्रामक होकर भी भारतीय बल्लेबाजों का ध्यान भंग करने की कोशिश की। रऊफ ने सुपर-4 में 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए थे।
फखर जमन को पाकिस्तान ने एक बार फिर पारी का आगाज करने का मौका दिया है, पहले 6 ओवर में वह काफी खतरनाक साबित होते हैं। इसका उदहारण उन्होंने सुपर-4 के मैच में दिया था। जसप्रीत बुमराह के खिलाफ भी उन्होंने रन बनाए थे। भारत को उनसे फाइनल में अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।
फहीम अशरफ बल्ले और गेंद दोनों से भारत को परेशान कर सकते हैं। निचले कम्र में आकर वह अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाते हैं, वहीं बॉलिंग में उनका इकॉनमी 7.74 की है।