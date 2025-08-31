क्रिकेट के वो 5 सिकंदर, जिनका T20I करियर हो गया एक मैच में फिनिश; 2 भारतीय दिग्गज भी हैं इनमें शामिल

करियर शुरू होते ही खत्म

टेस्ट क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी झंडे गाढ़े थे। टेस्ट और वनडे क्रिकेट में 10-10 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले द्रविड़ को लेकर हैरानी की बात ये है कि उन्होंने सिर्फ एक ही टी20 इंटरनेशनल मैच में हिस्सा लिया। 2011 में वे एकमात्र टी20 मैच खेले थे, जिसमें 31 रन उन्होंने बनाए थे और छक्कों की हैट्रिक भी लगाई थी।