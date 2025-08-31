5 Legend Players who played only one T20I Match in their Career ft Sachin Tendulkar and Rahul Dravid क्रिकेट के वो 5 सिकंदर, जिनका T20I करियर हो गया एक मैच में फिनिश; 2 भारतीय दिग्गज भी हैं इनमें शामिल
क्रिकेट के वो 5 सिकंदर, जिनका T20I करियर हो गया एक मैच में फिनिश; 2 भारतीय दिग्गज भी हैं इनमें शामिल

क्रिकेट की दुनिया के 5 ऐसे महान खिलाड़ी, जिनका T20I करियर सिर्फ एक मैच में सिमट गया। इस लिस्ट में महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे भारतीय दिग्गज भी शामिल हैं। टॉप 5 में अन्य कौन-कौन है?

Vikash GaurSun, 31 Aug 2025 12:34 PM
जो लौटकर वापस नहीं आए

क्रिकेट का T20 फॉर्मेट आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस फॉर्मेट ने कई खिलाड़ियों को रातों-रात स्टार बनाया, लेकिन कुछ ऐसे भी दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं जो टेस्ट और वनडे में तो 'सिकंदर' साबित हुए, लेकिन उनका T20 इंटरनेशनल करियर सिर्फ एक मैच में ही सिमट कर रह गया।

सचिन खेल पाए महज एक T20I मैच

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ एक टी20 इंटरनेशनल मैच खेला है। उन्होंने 2006 में पहला और एकमात्र टी20 मैच खेला था, जिसमें 10 रन पर वे आउट हो गए थे।

करियर शुरू होते ही खत्म

टेस्ट क्रिकेट की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी झंडे गाढ़े थे। टेस्ट और वनडे क्रिकेट में 10-10 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले द्रविड़ को लेकर हैरानी की बात ये है कि उन्होंने सिर्फ एक ही टी20 इंटरनेशनल मैच में हिस्सा लिया। 2011 में वे एकमात्र टी20 मैच खेले थे, जिसमें 31 रन उन्होंने बनाए थे और छक्कों की हैट्रिक भी लगाई थी।

इंजमाम को मिला सिर्फ एक मौका

पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे इंजमाम उल हक भी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जो टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट के लीजेंड हैं, लेकिन एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच उन्होंने अपने करियर में खेला। 2006 में वे पाकिस्तान के पहले टी20 इंटरनेशनल मैच का हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने 11 रन बनाए थे।

पहला मैच ही था आखिरी

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी को 168 टेस्ट और वनडे मैचों का अनुभव है, लेकिन सिर्फ एक ही टी20 इंटरनेशनल मैच के बाद उनका करियर समाप्त हो गया था। वे 2005 में अपनी टीम के पहले टी20 इंटरनेशनल मैच का हिस्सा थे और इसके बाद फिर कभी नहीं खेले।

नहीं खेल पाए दूसरा T20I मैच

बांग्लादेश की टीम के महान गेंदबाज मोहम्मद रफीक भी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्होंने वनडे और टेस्ट क्रिकेट में 100 से ज्यादा मैच खेले, लेकिन सिर्फ एक ही टी20 इंटरनेशनल मैच वे खेल पाए। उन्होंने 2006 में जिम्बाब्वे के खिलाफ एकमात्र टी20 मैच में हिस्सा लिया था।

