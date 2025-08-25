चेतेश्वर पुजारा की कहानी खत्म, लेकिन उनसे पहले डेब्यू करने वाले ये 5 भारतीय खिलाड़ी अभी भी हैं एक्टिव

पुजारा का रिटायरमेंट, लेकिन…

चेतेश्वर पुजारा ने रविवार 24 अगस्त को इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ-साथ प्रोफेशनल क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी इंटरनेशनल और प्रोफेशनल क्रिकेट में वह प्लेयर एक्टिव हैं, जिन्होंने पुजारा से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया है। इनमें ईशांत शर्मा से लेकर रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली और उमेश यादव का नाम शामिल है।