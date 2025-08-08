5 Indian stars who could miss the Asia Cup 2025 Ft Shubman Gill Rishabh Pant Jasprit Bumrah पंत से लेकर गिल तक…5 भारतीय प्लेयर जिनका एशिया कप स्क्वॉड से कट सकता है पत्ता, एक नाम करेगा हैरान
Lokesh KheraFri, 8 Aug 2025 09:02 AM
एशिया कप में इन 5 भारतीय स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिलेगी जगह

एशिया कप 2025 के स्क्वॉड का ऐलान इसी महीने होना है। ऐसे में फैंस जानने को बेहद इच्छुक हैं कि इस स्क्वॉड में किन-किन खिलाड़ियों को जगह मिलेगी। आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो IND vs ENG सीरीज में तो चले, मगर टी20 टीम में उन्हें जगह नहीं मिलेगी।

जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह ने वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते इंग्लैंड दौरे पर सिर्फ तीन ही टेस्ट खेले थे। वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज, ऑस्ट्रेलिया दौरा और टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए जसप्रीत बुमराह को एशिया कप से भी आराम दिया जा सकता है।

शुभमन गिल को भी नहीं मिलेगी जगह

भारतीय टी20 टीम में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दो ओपनर्स हैं, ऐसे में इंग्लैंड दौरे पर 750 से भी अधिक रन बनाने वाले टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को भी एशिया कप में जगह मिलने के चांसेस काफी कम है।

यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड दौरे पर खूब रन बनाए, वहीं आईपीएल 2025 में भी उनका प्रदर्शन कमाल का रहा था। भारत के पास अभिषेक-सैमसन के रूप में ओपनिंग जोड़ी है, हालांकि जायसवाल अलग इंपैक्ट छोड़ सकते हैं। अगर जायसवाल का नाम एशिया कप स्क्वॉड में नहीं होता तो यह हैरान करने वाली बात होगी।

केएल राहुल से पहले दो विकेट कीपर

एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है। इस फॉर्मेट में भारत की विकेट कीपर के रूप में पहली पसंद संजू सैमसन होंगे, वहीं बैकअप के रूप में जितेश शर्मा और ध्रुव जुरेल स्क्वॉड का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में केएल राहुल को भी स्क्वॉड में जगह मिलना मुश्किल नजर आ रहा है।

ऋषभ पंत चोटिल हैं

इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत के पैर में फ्रैक्चर हुआ था जिस वजह से वह कम से कम 6 हफ्ते तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। ऐसे में वह सीधा-सीधा एशिया कप से बाहर हो गए हैं।

Asia Cup 2025