पंत से लेकर गिल तक…5 भारतीय प्लेयर जिनका एशिया कप स्क्वॉड से कट सकता है पत्ता, एक नाम करेगा हैरान

एशिया कप में इन 5 भारतीय स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिलेगी जगह

एशिया कप 2025 के स्क्वॉड का ऐलान इसी महीने होना है। ऐसे में फैंस जानने को बेहद इच्छुक हैं कि इस स्क्वॉड में किन-किन खिलाड़ियों को जगह मिलेगी। आज हम आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो IND vs ENG सीरीज में तो चले, मगर टी20 टीम में उन्हें जगह नहीं मिलेगी।