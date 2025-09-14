5 भारतीय खिलाड़ी जो पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार खेलेंगे T20I मैच, 2015 में हुआ था एक का डेब्यू!

2015 में T20I डेब्यू करने वाले संजू सैमसन भारत के लिए अभी तक 43 T20I खेल चुके हैं, मगर आज तक उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला। एशिया कप 2025 में यह पहली बार होगा जब वह पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे।
भारतीय विस्फोटक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ कोई T20I मैच खेलेंगे। अभी तक अपनी तूफानी बैटिंग के दम पर उन्होंने कई बड़ी-बड़ी टीमों के गेंदबाजों को धोया है। अभिषेक आईसीसी टी20 रैंकिंग में पहले पायदान पर हैं।
कुलदीप यादव एक और भारतीय अनुभवी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ T20I मैच नहीं खेला है। कुलदीप यादव को 41 T20I का अनुभव है।
भारतीय टेस्ट कप्तान और टी20 के उप-कप्तान शुभमन गिल ने वनडे में तो पाकिस्तान की खूब धज्जियां उड़ाई है, मगर T20I में आज तक उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला है।
मौजूदा T20I रैंकिंग में नंबर-2 पर मौजूद तिलक वर्मा भी पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच खेलते नजर आएंगे। उन्हें 4 वनडे और 26 T20I का अनुभव है।