5 भारतीय खिलाड़ी जो पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार खेलेंगे T20I मैच, 2015 में हुआ था एक का डेब्यू!

संजू सैमसन

2015 में T20I डेब्यू करने वाले संजू सैमसन भारत के लिए अभी तक 43 T20I खेल चुके हैं, मगर आज तक उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला। एशिया कप 2025 में यह पहली बार होगा जब वह पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे।