SRH के खिलाफ RCB की जीत के 5 नायक, विराट कोहली समेत ये नाम लिस्ट में शामिल

जेकब डफी की धारदार गेंदबाजी ने SRH को 250 से रोका

जोश हेजलवुड और यशदयाल की अनुपस्थिति में आरसीबी की तेज गेंदबाजी यूनिट कितनी कमजोर होगी लोग इसकी कल्पना करने लगे थे। लेकिन डफी ने हेजलवुड की कमी नहीं महसूस होने दी और पावरप्ले में ही हैदराबाद के 3 विकेट झटककर उनके बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। डफी ने 4 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 22 रन देकर तीन विकेट हासिल किए।