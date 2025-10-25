रोहित-कोहली की जोड़ी से लेकर हर्षित राणा तक…सिडनी में टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले 5 सूरमा,

रोहित नंबर वन सुपरस्टार

सिडनी में टीम इंडिया को तीसरे वनडे मैच में मिली जीत के सबसे बड़े सुपरस्टार रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने दमदार शतक जड़ा। उन्होंने दूसरे वनडे मैच में भी अर्धशतक जड़ा था। हालांकि, उस मैच में भारत को जीत नहीं मिली थी। इस मैच में भारत ने 9 विकेट से जीत दर्ज की, लेकिन सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती। रोहित ने नाबाद 121 रनों की पारी खेली।