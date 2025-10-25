रोहित-कोहली की जोड़ी से लेकर हर्षित राणा तक…सिडनी में टीम इंडिया को जीत दिलाने वाले 5 सूरमा,

सिडनी में टीम इंडिया को तीसरे वनडे मैच में मिली जीत के सबसे बड़े सुपरस्टार रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने दमदार शतक जड़ा। उन्होंने दूसरे वनडे मैच में भी अर्धशतक जड़ा था। हालांकि, उस मैच में भारत को जीत नहीं मिली थी। इस मैच में भारत ने 9 विकेट से जीत दर्ज की, लेकिन सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से जीती। रोहित ने नाबाद 121 रनों की पारी खेली।
विराट कोहली पिछले दो मैचों में खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन तीसरे वनडे मैच में अर्धशतक जड़ने में सफल रहे। वे 81 गेंदों में 74 रनों की पारी खेलकर नाबाद लौटे। वे इस जीत के दूसरे सबसे बड़े नायक थे। रोहित के साथ मिलकर उन्होंने 160 से ज्यादा रनों की साझेदारी की।
हर्षित राणा ने सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मैच में कमाल की गेंदबाजी की और चार विकेट अपने नाम किए। पिछले मैच में भी उनको दो विकेट मिले थे, लेकिन महंगे साबित हुए थे। हालांकि, इस बार उन्होंने दमदार गेंदबाजी की और 8.4 ओवर में 39 देकर 4 विकेट मिले। वे भी इंडिया की जीत के हीरो रहे।
वॉशिंगटन सुंदर ने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सुंदर ने तीसरे वनडे मैच में 10 ओवर फेंके। 44 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने नाम किए।
अक्षर पटेल भी टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे। उन्होंने 6 ओवर गेंदबाजी की और कुल 18 रन खर्च करते हुए एक सफलता हासिल की। उनक साथ नाम मोहम्मद सिराज का भी आना चाहिए, जिन्होंने खतरनाक दिख रहे ट्रैविस हेड को चलता किया। 5 ओवर में 24 रन देकर एक विकेट उनको मिला।