भारत के 5 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्होंने ODI में लगाया सिर्फ एक शतक; गावस्कर भी हैं इनमें शामिल

गावस्कर के नाम एक शतक

टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने वनडे क्रिकेट भी खूब खेली, लेकिन सिर्फ एक ही शतक वे एकदिवसीय क्रिकेट में जड़ पाए। उनका एकमात्र शतक 1987 के विश्व कप में नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ आया था, जब उन्होंने 103 रन बनाए थे। 108 वनडे मैच उन्होंने खेले थे। उनके अलावा इस लिस्ट में कई और भारतीय दिग्गज शामिल हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सिर्फ एक शतक जड़ा है।