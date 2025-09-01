भारत के 5 दिग्गज क्रिकेटर, जिन्होंने ODI में लगाया सिर्फ एक शतक; गावस्कर भी हैं इनमें शामिल

टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10 हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने वनडे क्रिकेट भी खूब खेली, लेकिन सिर्फ एक ही शतक वे एकदिवसीय क्रिकेट में जड़ पाए। उनका एकमात्र शतक 1987 के विश्व कप में नागपुर में न्यूजीलैंड के खिलाफ आया था, जब उन्होंने 103 रन बनाए थे। 108 वनडे मैच उन्होंने खेले थे। उनके अलावा इस लिस्ट में कई और भारतीय दिग्गज शामिल हैं, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सिर्फ एक शतक जड़ा है।
भारत के पहले विश्व कप विजेता कप्तान और महान ऑलराउंडर कपिल देव ने 225 वनडे खेले, लेकिन उनके नाम पर भी सिर्फ एक शतक दर्ज है। यह ऐतिहासिक शतक 1983 के विश्व कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ आया था, जब भारत के 17 रन पर 5 विकेट गिर गए थे और उन्होंने 175* रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई थी। यही उनका एकमात्र वनडे शतक है।
37 टेस्ट और 74 वनडे मैच खेलने वाले संजय मांजरेकर भी इस लिस्ट में शुमार हैं। उन्होंने अपना एकमात्र वनडे शतक 1991 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जड़ा था। उनके नाम 15 अर्धशतक इस फॉर्मेट में जरूर हैं, लेकिन सिर्फ एक बार ही वे 3 अंकों वाला जादुई स्कोर हासिल कर पाए थे।
116 टेस्ट मैचों में जिस बल्लेबाज ने 17 शतक लगाए, उसने 129 वनडे मैचों में सिर्फ एक ही शतक लगाया। ये बल्लेबाज कोई और नहीं, बल्कि दिलीप वेंगसरकर हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1988 में 105 रन की पारी खेली थी, जो उनका एकमात्र शतक इस फॉर्मेट में है। 23 अर्धशतक भी उनके नाम हैं।
एक टेस्ट और 136 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाले रोबिन सिंह ने भी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सिर्फ एक शतक जड़ा है। 9 अर्धशतक भी इस मिडिल ऑर्डर बैटर ने भारत के लिए जड़े थे। यहां तक कि पूरे लिस्ट ए करियर में उनका एक ही शतक है, जो श्रीलंका के खिलाफ 1997 में आया था।