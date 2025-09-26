रिटायरमेंट पर यू-टर्न मारने वाले 5 फेमस क्रिकेटर, एक का किस्सा है चालाक लोमड़ी जैसा

क्रिकेट के इतिहास में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के रिटायरमेंट से बार-बार लौटने के खूब चर्चे रहे हैं, लेकिन हम यहां जानेंगे कि निकट भविष्य में रिटायरमेंट लेकर फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट या किसी खास फॉर्मेट में खेलने वाले 5 बड़े खिलाड़ी कौन से हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक भी शामिल हो गए हैं।
क्विंटन डिकॉक ने 2023 वनडे विश्व कप के बाद वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन अब अक्टूब में वे साउथ अफ्रीका के लिए वनडे सीरीज खेलते नजर आएंगे। उन्होंने कहा है कि वे क्रिकेट मिस कर रहे थे। इसलिए वनडे रिटायरमेंट से वापसी कर रहे हैं।
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने 2020 में ये बात कहकर इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया था कि वे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट द्वारा मेंटली टॉर्चर किए गए हैं। हालांकि, मार्च 2024 में वे अपने रिटायरमेंट से वापस लौटे और टी20 वर्ल्ड कप 2024 भी खेले। दिसंबर 2024 में उन्होंने फिर से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी।
इंग्लैंड के दमदार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने 2022 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, ताकि वह टेस्ट क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित कर सकें। हालांकि, 2023 के वनडे विश्व कप में उन्होंने वापसी की। उनका और टीम मैनेजमेंट का कहना था कि इंग्लैंड टीम को उनकी जरूरत थी। हालांकि, इसके बाद वे वनडे क्रिकेट में नजर नहीं आए हैं। 2022 में आखिरी टी20 मैच उन्होंने खेला था।
श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने अगस्त 2023 में महज 26 साल की उम्र में चार टेस्ट मैच खेलने के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उनका कहना था कि वे व्हाइट बॉल क्रिकेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं। हालांकि, एक साल के भीतर मार्च 2024 में ही उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले लिया था। वे टेस्ट टीम में चुने गए थे। हालांकि, इसमें चालाकी यह थी कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 के चार मैच मिस करते, क्योंकि उनके खाते में 8 डिमेरिट पॉइंट्स थे, जिससे या तो चार व्हाइट बॉल मैच या फिर 2 टेस्ट मैच उनको मिस करने थे। ऐसे में बोर्ड ने और उन्होंने चालाकी दिखाई और रिटायरमेंट वापस लेकर 2 मैच का बैन झेला। हालांकि, इसके बाद वे टेस्ट मैच खेलते नजर नहीं आए।
इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने सितंबर 2021 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, लेकिन इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट के अनुरोध पर उन्होंने टेस्ट रिटायरमेंट से वापसी की घोषणा की, क्योंकि जैक लीच फिट नहीं थे। मोइन अली 2023 में कुछ टेस्ट मैच खेले और फिर 2024 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा उन्होंने कर दी।