रिटायरमेंट पर यू-टर्न मारने वाले 5 फेमस क्रिकेटर, एक का किस्सा है चालाक लोमड़ी जैसा

हसरंगा का केस, चालाक लोमड़ी जैसा

श्रीलंका के ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा ने अगस्त 2023 में महज 26 साल की उम्र में चार टेस्ट मैच खेलने के बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। उनका कहना था कि वे व्हाइट बॉल क्रिकेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं। हालांकि, एक साल के भीतर मार्च 2024 में ही उन्होंने रिटायरमेंट वापस ले लिया था। वे टेस्ट टीम में चुने गए थे। हालांकि, इसमें चालाकी यह थी कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 के चार मैच मिस करते, क्योंकि उनके खाते में 8 डिमेरिट पॉइंट्स थे, जिससे या तो चार व्हाइट बॉल मैच या फिर 2 टेस्ट मैच उनको मिस करने थे। ऐसे में बोर्ड ने और उन्होंने चालाकी दिखाई और रिटायरमेंट वापस लेकर 2 मैच का बैन झेला। हालांकि, इसके बाद वे टेस्ट मैच खेलते नजर नहीं आए।