CSK के वो 5 खिलाड़ी जो LSG के खिलाफ बने हार के बड़े कारण, संजू-गायकवाड़ तो महादोषी, ब्रेविस भी कम नहीं

प्रशांत वीर और अंशुल कंबोज

सीएसके के लिए फिनिशर की भूमिका निभाने वाले प्रशांत वीर आज के मैच में आखिर के ओवरों में 10 गेंदों में सिर्फ 13 रन ही बना सके और संघर्ष करते नजर आए। सीएसके की इस हार के बड़े दोषी गेंदबाज अंशुल कंबोज भी हैं. जिन्होंने 2.4 ओवर की गेंदबाजी में 63 रन खर्च कर डाले। ये दोनों मिलाकर सीएसके की हार के पांचवे दोषी हैं। प्रशांत वीर, 10 गेंदों में 13 रन, सिर्फ 1 चौका, अंशुल कंबोज- 2.4 ओवर 63 रन कोई विकेट नहीं।