5 ऐसे कप्तान जिनकी अगुवाई में भारत नहीं हारा एक भी T20I मैच, सहवाग समेत ये दिग्गज लिस्ट में

वीरेंद्र सहवाग

भारत को पहला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब 2007 में एमएस धोनी ने जिताया था, ये तो हर किसी को याद है, मगर क्या आप जानते हैं कि भारत के पहले टी20 में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग थे। जी हां, सहवाग ने अपने करियर में एकमात्र टी20 मैच में कप्तानी साउथ अफ्रीका के खिलाफ की थी, उस मैच में टीम इंडिया 6 विकेट से जीतने में कामयाब रही थी।