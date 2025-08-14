गौतम गंभीर से ज्यादा SIX लगा चुके हैं ये गेंदबाज, देखें हैरान कर देने वाले 5 नाम

गौतम गंभीर

गौतम गंभीर भारत को मौजूदा हेड कोच और 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने सभी फॉर्मेट में मिलाकर 10 हजार से अधिक रन बनाए, मगर छक्के जड़ने के मामले में वह काफी पीछे रह गए। आज हम आपको उन 5 गेंदबाजों के नाम बताएंगे जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में गंभीर से ज्यादा सिक्स जड़े हैं।