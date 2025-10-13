WODI के इतिहास में किन टीमों के खिलाफ चेज हुए 5 सबसे बड़े टारगेट; शर्मनाक लिस्ट में 3 बार भारत का नाम

वुमेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार, 12 अक्टूबर को वुमेंस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खिलाफ वुमेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा 331 रनों का स्कोर चेज किया। हारने वाली टीम के रूप में भारत का नाम टॉप-5 की इस लिस्ट में तीसरी बार जुड़ा है।
वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के 13वें मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 332 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर को गत चैंपियन टीम ने 3 विकेट और एक ओवर शेष रहते हासिल किया। कप्तान एलिसा हीली ने 142 रनों की पारी खेली। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ।
इस लिस्ट में साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे पायदान पर है, जिनके खिलाफ श्रीलंका ने 2024 में 302 रनों का पीछा किया था। बता दें, वुमेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास में ऐसा सिर्फ 2 ही बार हुआ है जब किसी टीम ने 300 से अधिक के स्कोर का सफलतापूर्वक पीछा किया हो। श्रीलंका उस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऑस्ट्रेलिया ने 2012 में 289 रनों का टारगेट का पीछा किया था। यह वुमेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास में चेज किए गए सबसे बड़े टारगेट की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है।
इससे पहले मुंबई में भी ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ 2023 में 283 रनों का सफलता पूर्वक पीछा किया था। यह वुमेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास में चेज किया गया चौथा सबसे बड़ा स्कोर है।
वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैच की वनडे सीरीज हुई थी। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया के खिलाफ 282 रनों का टारगेट चेज किया था। यह स्कोर वुमेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास में चेज हुआ पांचवां सबसे बड़ा स्कोर था।