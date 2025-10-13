WODI के इतिहास में किन टीमों के खिलाफ चेज हुए 5 सबसे बड़े टारगेट; शर्मनाक लिस्ट में 3 बार भारत का नाम

भारत के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

वुमेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास में भारत के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने रविवार, 12 अक्टूबर को वुमेंस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के खिलाफ वुमेंस वनडे क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा 331 रनों का स्कोर चेज किया। हारने वाली टीम के रूप में भारत का नाम टॉप-5 की इस लिस्ट में तीसरी बार जुड़ा है।