ODI क्रिकेट में इन 5 बल्लेबाजों ने बिना चौका-छक्का लगाए बनाया है पहाड़ जैसा स्कोर, ये रही पूरी लिस्ट

हेन्स भी लिस्ट में शामिल

वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज डेसमंड हेन्स का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने 1985 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 133 गेंदों में 76 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जिसमें एक भी चौका और एक भी छक्का शामिल नहीं था। वे वनडे में इस तरह सबसे बड़ी पारी खेलने वाले चौथे खिलाड़ी हैं।