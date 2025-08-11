T20 एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, सिर्फ विराट कोहली ने किया है ये कमाल

विराट कोहली टी20 एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज हैं। वे एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने एशिया कप के टी20 एडिशन में शतक जड़ा है। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 61 गेंदों में 122 रन बनाए थे, जिसमें 12 चौके और 6 छक्के उन्होंने जड़े थे। 2022 में उन्होंने ये कमाल किया था।
रहमनुल्लाह गुरबाज का नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जिन्होंने टी20 एशिया कप में दूसरी सबसे बड़ी पारी खेली है। अफगानिस्तान के इस ओपनर ने श्रीलंका के खिलाफ 45 गेंदों में 84 रन 4 चौके और 6 छक्कों की मदद से बनाए थे। ये टूर्नामेंट 2022 में खेला गया था।
रोहित शर्मा टी20 एशिया कप में तीसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 2016 के एडिशन में 55 गेंदों में 83 रन बांग्लादेश के खिलाफ 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से बनाए थे।
बांग्लादेश के सब्बीर रहमान ने 2016 के टी20 एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से 54 गेंदों में 80 रन बनाए थे और वे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं।
पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान 57 गेंदों में 78 रन बनाकर टी20 एशिया कप में पांचवीं सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 6 चौके और एक छक्के की मदद से हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ ये पारी खेली थी।