T20 एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5 बल्लेबाज, सिर्फ विराट कोहली ने किया है ये कमाल

विराट कोहली नंबर वन

विराट कोहली टी20 एशिया कप में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज हैं। वे एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने एशिया कप के टी20 एडिशन में शतक जड़ा है। उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ 61 गेंदों में 122 रन बनाए थे, जिसमें 12 चौके और 6 छक्के उन्होंने जड़े थे। 2022 में उन्होंने ये कमाल किया था।