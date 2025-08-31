4 Contenders for Team India in Asia Cup 2025 for Number 3 Position Sanju Samson Shubman Gill Tilak Varma and SKY in Race टीम इंडिया में नंबर 3 के लिए मचा घमासान, 4 दावेदारों की वजह से उड़ी कोच और कप्तान की नींद
टी20 एशिया कप 2025 में टीम इंडिया में नंबर 3 के लिए घमासान मचा हुआ है। इस पायदान के लिए एक नहीं, बल्कि 4 दावेदार हैं और इस वजह से टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव की नींद उड़ी हुई है।

Vikash GaurSun, 31 Aug 2025 05:48 PM
नंबर 3 के लिए ये हैं दावेदार

T20 Asia Cup 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। 9 सितंबर से टूर्नामेंट शुरू होना है। भारतीय टीम 4 सितंबर को दुबई पहुंच जाएगी और 5 सितंबर को पहला अभ्यास सत्र भारत का होगा। हालांकि, इस सबके बीच भारतीय टीम के लिए एक समस्या इस समय सबसे बड़ी ये है कि नंबर तीन पर किसे खिलाया जाए। टीम के डायनामिक्स एक खिलाड़ी के टीम में आने की वजह से बदल गए हैं। यही कारण है कि अब नंबर 3 के लिए घमासान मचा हुआ है, क्योंकि एक नहीं, बल्कि चार दावेदार इस समय नंबर तीन के लिए हैं।

1. कप्तान सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव के आंकड़े अगर टी20 टीम में किसी पोजिशन पर बेस्ट हैं तो वह नंबर तीन ही है। यहां तक कि सूर्यकुमार यादव ने पिछले करीब एक दर्जन मैचों में ऐसा किया है कि अगर ओपनिंग में कोई दाएं हाथ का बल्लेबाज आउट होता है तो वे नंबर तीन पर जाते हैं और लेफ्टी आउट होता है तो तिलक वर्मा को भेजते हैं।

2. तिलक वर्मा

बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की दावेदारी भी इस नंबर पर बहुत मजबूत है, क्योंकि वे दो शतक पिछले कुछ मैचों में जड़कर यहां पहुंचे हैं। जब भी उनको नंबर तीन पर मौका मिला है, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। आईसीसी टी20 रैंकिंग भी उनकी अच्छी है, लेकिन शुभमन गिल और संजू सैमसन की वजह से उनको प्लेइंग इलेवन से बाहर भी बैठना पड़ सकता है।

3. संजू सैमसन

टीम सिलेक्शन के दौरान जो बात चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने कही थी, अगर उस हिसाब से देखें तो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि दमदार फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन को कुछ नहीं तो नंबर तीन पर अकॉमडेट कर दिया जाए, क्योंकि वे मध्य क्रम में या फिनिशर के तौर पर रन नहीं बना पाएंगे।

4. शुभमन गिल

एक और विकल्प भारत के पास शुभमन गिल के तौर पर है, जो टीम के वाइस कैप्टन बनाए गए हैं। विराट कोहली के उत्तराधिकारी के रूप में उनको देखा जा रहा है। ऐसे में ये पोजिशन उनके लिए फिट होगी और इससे होगा ये कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी बनी रहेगी। चार पर सूर्या खेलेंगे और तिलक वर्मा बाहर बैठेंगे।

