टीम इंडिया में नंबर 3 के लिए मचा घमासान, 4 दावेदारों की वजह से उड़ी कोच और कप्तान की नींद

नंबर 3 के लिए ये हैं दावेदार

T20 Asia Cup 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। 9 सितंबर से टूर्नामेंट शुरू होना है। भारतीय टीम 4 सितंबर को दुबई पहुंच जाएगी और 5 सितंबर को पहला अभ्यास सत्र भारत का होगा। हालांकि, इस सबके बीच भारतीय टीम के लिए एक समस्या इस समय सबसे बड़ी ये है कि नंबर तीन पर किसे खिलाया जाए। टीम के डायनामिक्स एक खिलाड़ी के टीम में आने की वजह से बदल गए हैं। यही कारण है कि अब नंबर 3 के लिए घमासान मचा हुआ है, क्योंकि एक नहीं, बल्कि चार दावेदार इस समय नंबर तीन के लिए हैं।