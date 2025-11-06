शुभमन गिल से काबिल हैं ये 3 ओपनर्स, कब मिलेगा मौका; आंकड़े कर देंगे हैरान

संजू सैमसन

शुभमन गिल को बतौर ओपनर जगह देने के चक्कर में भारतीय टीम ने संजू सैमसन जैसे इन फॉर्म बल्लेबाज को टीम से बाहर कर दिया है। सैमसन ने 1 जनवरी 2023 से 13 मैचों में 34.75 की औसत और 182.89 के स्ट्राइक रेट के साथ 417 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 शतक जड़े। सैमसन का औसत और स्ट्राइक रेट दोनों शुभमन गिल से काफी बेहतर हैं।