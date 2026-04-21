IPL में बिना शतक जड़े सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 खिलाड़ी, श्रेयस अय्यर लिस्ट में; नंबर-1 खिलाड़ी 2008 से खेल रहा है

नीतिश राणा और पार्थिव पटेल

नीतिश राणा का आईपीएल डेब्यू 2016 में हुआ था। वह कई टीमों का हिस्सा रह चुके हैं। अपने 10 साल के आईपीएल करियर में उन्होंने 121 मैच खेले जिसमें 2873 रन बनाए, मगर कभी शतक नहीं जड़ा। उनका आईपीएल में हाईएस्ट स्कोर 87 का है। वहीं पूर्व सलामी बल्लेबाज पार्थिव पटेल 2848 रनों के साथ इस लिस्ट में मौजूद हैं। पार्थिव को भी आईपीएल में 100 से अधिक मैच खेलने का अनुभव है।