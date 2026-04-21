IPL में बिना शतक जड़े सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 खिलाड़ी, श्रेयस अय्यर लिस्ट में; नंबर-1 खिलाड़ी 2008 से खेल रहा है

आईपीएल के धूम-धड़ाके के बीच आज हम आपके लिए उन 10 खिलाड़ियों की लिस्ट लेकर आए हैं, जिन्होंने इस रंगारंग लीग में बिना शतक जड़े सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। इस लिस्ट में कई हैरान कर देने वाले नाम है। कई क्रिकेटर तो अभी भी आईपीएल में एक्टिव है। जो खिलाड़ी नंबर-1 पर है वह तो 2008 से इस लीग का हिस्सा है। आईए एक नजर पूरी लिस्ट पर डालते हैं-
नीतिश राणा का आईपीएल डेब्यू 2016 में हुआ था। वह कई टीमों का हिस्सा रह चुके हैं। अपने 10 साल के आईपीएल करियर में उन्होंने 121 मैच खेले जिसमें 2873 रन बनाए, मगर कभी शतक नहीं जड़ा। उनका आईपीएल में हाईएस्ट स्कोर 87 का है। वहीं पूर्व सलामी बल्लेबाज पार्थिव पटेल 2848 रनों के साथ इस लिस्ट में मौजूद हैं। पार्थिव को भी आईपीएल में 100 से अधिक मैच खेलने का अनुभव है।
रवींद्र जडेजा भी इस लिस्ट के उन गिने-चुने खिलाड़ियों में शामिल है, जो 2008 से आईपीएल खेल रहे हैं मगर कभी शतक नहीं जड़ा। जडेजा ने आईपीएल में 250 से अधिक मैचों में 3345 रन बनाए हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर नाबाद 77 रनों का रहा है।
मुंबई इंडियंस को 5-5 आईपीएल ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले कीरोन पोलार्ड का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। पोलार्ड ने आईपीएल में 189 मैचों में 3412 रन बनाए, मगर कभी शतक नहीं जड़ा।
पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का नाम इस लिस्ट में हैरान कर देने वाला है। अय्यर अभी तक आईपीएल में 139 मैच खेल चुके हैं, एक बार उन्होंने नाबाद 97 रनों की पारी भी खेली, मगर शतक पूरा नहीं कर पाए। अय्यर के नाम आईपीएल में 3939 रन दर्ज है।
कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 बार चैंपियन बनाने वाले कप्तान गौतम गंभीर ने अपने आईपील करियर में 4217 रन बनाए, मगर कभी शतक नहीं जड़ा। उनके अलावा फाफ डु प्लेसी 4773, दिनेश कार्तिक 4842 और रॉबिन उथप्पा 4952 रनों के साथ लिस्ट में शामिल हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार स्टार प्लेयर एमएस धोनी बिना शतक जड़े सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले पायदान पर हैं। धोनी 2008 से आईपीएल खेल रहे हैं। उन्होंने इस रंगारंग लीग में 5439 रन बनाए, मगर कभी शतक नहीं जड़ा। उनका आईपीएल में हाईएस्ट स्कोर नाबाद 84 रनों का रहा है।