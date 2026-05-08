IPL की सभी 10 टीमों के लिए सबसे तेज शतक लगाने वाले बैटर, क्रिस गेल से लेकर गिल तक ये खिलाड़ी लिस्ट में

मिच मार्श

आईपीएल 2026 के 50वें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के बल्लेबाज मिचेल मार्श ने 49 गेंदों में शतक जड़कर आईपीएल के इतिहास में एलएसजी के लिए सबसे तेज शतक जड़ने का कारनामा किया। आइए आज हम आपको अन्य 9 फ्रेंचाइजी के किन खिलाड़ियों ने सबसे तेज शतक अपनी टीमों के लिए जड़ा इसके बारे में जानकारी देते हैं।