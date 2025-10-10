smartphones with most unique and Eye Catching Design including realme samsung and apple too ये रहे सबसे यूनीक डिजाइन वाले टॉप-5 फोन, हर कोई मुड़-मुड़कर देखेगा; लिस्ट
Hindi Newsफोटोये रहे सबसे यूनीक डिजाइन वाले टॉप-5 फोन, हर कोई मुड़-मुड़कर देखेगा; लिस्ट

स्मार्टफोन मार्केट में रोज एक से बढ़कर एक डिवाइसेज लॉन्च होते हैं और इनोवेशंस देखने को मिल रहे हैं। हम आपके लिए ऐसे पांच डिवाइसेज की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनका डिजाइन सबसे कूल और यूनीक है।

Pranesh TiwariFri, 10 Oct 2025 11:15 PM
1/6

यूनीक डिजाइन वाले टॉप-5 स्मार्टफोन्स

अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, जिसका डिजाइन सबसे हटकर है तो कई विकल्प मौजूद हैं। हम आपके लिए ऐसे डिवाइसेज की लिस्ट लेकर आए हैं, जो सबसे हटकर यूनीक डिजाइन ऑफर करते हैं और इन्हें हर कोई मुड़-मुड़कर देखेगा। लिस्ट में Nothing से लेकर Realme जैसे फोन शामिल हैं।

2/6

Nothing Phone (3)

नथिंग के फोन्स की पहचान इसके ट्रांसपैरेंट डिजाइन और बैक पैनल पर मिलने वाले Glyph पैनल के चलते बनी है। इस मॉडल में बैक पैनल पर एक छोटा सा डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले (Glyph Matrix) दिया गया है।

3/6

Realme 15 Pro Game of Thrones Edition

लोकप्रिय TV सीरीज पर आधारित इस लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन में और इसके बैक पैनल पर ड्रैगन की इन्ग्रेविंग की गई है। इसका हीट-रिएक्टिव बैक पैनल 44 डिग्री से ज्यादा तापमान पर लाल हो जाता है।

4/6

Samsung Galaxy S25 Edge

सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप लाइनअप का एक बेहद स्लिम वर्जन पेश किया है और इसमें प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इसकी मोटाई 5.8mm और वजन महज 163 ग्राम है।

5/6

Apple iPhone Air

कैलिफोर्निया की टेक कंपनी इस साल अब तक का सबसे पतला iPhone लेकर आई है। इसकी मोटाई केवल 5.64mm है और वजन 165 ग्राम है और यह सबसे हटकर दिखता है।

6/6

Xiaomi 17 Pro Max

शाओमी का नेक्स्ट जेनरेशन फ्लैगशिप फोन बैक पैनल पर खास सेकेंडरी डिस्प्ले के साथ आता है। यह अब तक के सबसे मजेदार और खास डिवाइसेज में से एक है।

