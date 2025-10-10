ये रहे सबसे यूनीक डिजाइन वाले टॉप-5 फोन, हर कोई मुड़-मुड़कर देखेगा; लिस्ट

अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, जिसका डिजाइन सबसे हटकर है तो कई विकल्प मौजूद हैं। हम आपके लिए ऐसे डिवाइसेज की लिस्ट लेकर आए हैं, जो सबसे हटकर यूनीक डिजाइन ऑफर करते हैं और इन्हें हर कोई मुड़-मुड़कर देखेगा। लिस्ट में Nothing से लेकर Realme जैसे फोन शामिल हैं।
नथिंग के फोन्स की पहचान इसके ट्रांसपैरेंट डिजाइन और बैक पैनल पर मिलने वाले Glyph पैनल के चलते बनी है। इस मॉडल में बैक पैनल पर एक छोटा सा डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले (Glyph Matrix) दिया गया है।
लोकप्रिय TV सीरीज पर आधारित इस लिमिटेड एडिशन स्मार्टफोन में और इसके बैक पैनल पर ड्रैगन की इन्ग्रेविंग की गई है। इसका हीट-रिएक्टिव बैक पैनल 44 डिग्री से ज्यादा तापमान पर लाल हो जाता है।
सैमसंग ने अपने फ्लैगशिप लाइनअप का एक बेहद स्लिम वर्जन पेश किया है और इसमें प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इसकी मोटाई 5.8mm और वजन महज 163 ग्राम है।
कैलिफोर्निया की टेक कंपनी इस साल अब तक का सबसे पतला iPhone लेकर आई है। इसकी मोटाई केवल 5.64mm है और वजन 165 ग्राम है और यह सबसे हटकर दिखता है।
शाओमी का नेक्स्ट जेनरेशन फ्लैगशिप फोन बैक पैनल पर खास सेकेंडरी डिस्प्ले के साथ आता है। यह अब तक के सबसे मजेदार और खास डिवाइसेज में से एक है।