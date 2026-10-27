लॉन्च होते ही विवादों में घिरे ये स्मार्टफोन, किसी की स्क्रीन टूटी तो किसी की बैटरी में लगी आग

स्मार्टफोन खरीदते वक्त लोग बेहतर कैमरा, दमदार परफॉर्मेंस और प्रीमियम डिजाइन के लिए हजारों रुपये खर्च करते हैं। लेकिन कई बार महंगे फोन लॉन्च होने के कुछ ही दिनों बाद ऐसी दिक्कतों से घिर जाते हैं, जो ग्राहकों की परेशानी बढ़ा देती हैं। हाल ही में Apple के नए फोल्डेबल iPhone Duo की इनर स्क्रीन में क्रैक और चमकदार लाइनें आने की शिकायतों ने एक बार फिर स्मार्टफोन की क्वालिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए बताएं कि ऐसे दूसरे कौन से मामले भी सामने आ चुके हैं।
Apple का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद विवादों में आ गया। कुछ यूजर्स ने शिकायत की कि फोन की अंदरूनी स्क्रीन पर हिंज के पास क्रैक और चमकदार लाइनें दिखाई देने लगीं। कुछ मामलों में फोन को बहुत कम बार खोलने-बंद करने के बाद ही स्क्रीन खराब होने की बात सामने आई। Apple ने 26 अक्टूबर को माना कि कुछ यूनिट्स की इनर स्क्रीन में समस्या है और प्रभावित ग्राहकों को AppleCare से संपर्क कर रिप्लेसमेंट लेने की सलाह दी है। हालांकि, कंपनी ने खराबी की सटीक वजह नहीं बताई।
सबसे गंभीर उदाहरण Samsung Galaxy Note 7 रहा है। साल 2016 में इस फोन की बैटरी में आग लगने और डिवाइस के जरूरत से ज्यादा गर्म होने की घटनाएं सामने आईं। शुरुआती सॉल्यूशन के तौर पर बदले गए कुछ फोन में भी समस्याएं सामने आईं, जिसके बाद Samsung को फोन की सेल बंद करके बड़े पैमाने पर डिवाइस वापस मंगाने पड़े।
Samsung का पहला फोल्डेबल फोन Galaxy Fold भी लॉन्च से पहले ही मुश्किलों में घिर गया था। साल 2019 में रिव्यू के लिए दिए गए कुछ फोन की स्क्रीन कुछ ही दिनों में खराब हो गई। कुछ मामलों में स्क्रीन की सिक्योरिटी लेयर हटाने से नुकसान हुआ, जबकि दूसरे मामलों में हिंज और डिस्प्ले से जुड़ी दिक्कतें सामने आईं। इसके बाद कंपनी ने फोन की सेल टाल दी और डिजाइन में सुधार करके इसे दोबारा पेश किया।
Apple का iPhone 4 भी अपने एंटीना डिजाइन को लेकर विवादों में रहा। साल 2010 में यूजर्स ने शिकायत की कि फोन को एक खास तरीके से पकड़ने पर मोबाइल नेटवर्क का सिग्नल काफी कम हो जाता है। Apple ने इस दिक्कत पर आधिकारिक बयान दिया और ग्राहकों को बंपर केस देने का विकल्प भी पेश किया।
साल 2014 में लॉन्च हुआ iPhone 6 Plus भी Bendgate विवाद के चलते सुर्खियों में आया। कुछ ग्राहकों ने शिकायत की कि जेब में रखने या सामान्य दबाव पड़ने पर फोन की बॉडी मुड़ सकती है। यह समस्या हर डिवाइस में नहीं थी, लेकिन इससे फोन की मजबूती और डिजाइन को लेकर बहस शुरू हो गई।
Google Pixel 2 XL के लॉन्च के बाद भी कुछ यूजर्स ने OLED स्क्रीन में बर्न-इन, रंगों में अंतर और नीले रंग की झलक जैसी समस्याओं की शिकायत की। इन शिकायतों के कारण फोन की डिस्प्ले क्वॉलिटी पर सवाल उठे। हालांकि, सभी डिवाइस प्रभावित नहीं थे।