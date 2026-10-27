लॉन्च होते ही विवादों में घिरे ये स्मार्टफोन, किसी की स्क्रीन टूटी तो किसी की बैटरी में लगी आग

iPhone Duo की स्क्रीन में आई खराबी

Apple का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद विवादों में आ गया। कुछ यूजर्स ने शिकायत की कि फोन की अंदरूनी स्क्रीन पर हिंज के पास क्रैक और चमकदार लाइनें दिखाई देने लगीं। कुछ मामलों में फोन को बहुत कम बार खोलने-बंद करने के बाद ही स्क्रीन खराब होने की बात सामने आई। Apple ने 26 अक्टूबर को माना कि कुछ यूनिट्स की इनर स्क्रीन में समस्या है और प्रभावित ग्राहकों को AppleCare से संपर्क कर रिप्लेसमेंट लेने की सलाह दी है। हालांकि, कंपनी ने खराबी की सटीक वजह नहीं बताई।