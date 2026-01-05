कभी हर फोन और कंप्यूटर में थे, अब हमेशा के लिए बंद हो गए ये टेक सेवाएं और ऐप्स

इतिहास बन गईं ये पुरानी टेक्नोलॉजीज

टेक की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक दौर की पहचान बन जाते हैं। हालांकि समय के साथ अगर टेक्नोलॉजी खुद को नहीं बदल पाती, तो वही नाम धीरे-धीरे इतिहास बन जाते हैं। 2026 तक आते-आते कई ऐसी मशहूर टेक सर्विसेज और प्रोडक्ट्स या तो बंद हो गए या पूरी तरह गायब हो चुके हैं। आइए आपको इनके बारे में बताएं।