Shani Sade Sati: साढ़ेसाती में ये 10 काम करना माना जाता है शुभ, कम हो सकती हैं परेशानियां

शनि की साढ़ेसाती का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है। कोई इसे नौकरी से जोड़ता है तो कोई पैसों की परेशानी से। हालांकि ज्योतिष में साढ़ेसाती को सिर्फ मुश्किलों का समय नहीं माना गया है। कहा जाता है कि यह इंसान के धैर्य, मेहनत और कर्म की परीक्षा का समय होता है। अगर इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो हालात संभालना आसान हो सकता है। जानते हैं ऐसे 10 काम, जिन्हें साढ़ेसाती में करना अच्छा माना जाता है।
शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद शनि देव का ध्यान करें। मंदिर जा सकते हैं या घर पर ही श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। पूजा के समय मन शांत रखें और किसी के लिए गलत भावना न रखें।
साढ़ेसाती में कई बार मेहनत का फल देर से मिलता है। ऐसे में काम छोड़ने या हिम्मत हारने की बजाय धैर्य रखें। ज्योतिष में कहा गया है कि शनि कर्म के अनुसार फल देते हैं।
अगर आपकी क्षमता है तो किसी गरीब को भोजन कराएं, कपड़े दें या किसी जरूरतमंद की मदद करें। बिना दिखावे के किया गया दान ज्यादा अच्छा माना जाता है।
इस दौरान गलत तरीके से पैसा कमाने या किसी का हक मारने से बचना चाहिए। सच बोलने और ईमानदारी से काम करने की सलाह दी जाती है।
मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। कई लोग इस दौरान बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। इससे मन को बल मिलता है।
साढ़ेसाती के समय छोटी बात पर भी तनाव हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी में फैसला न लें। पहले सोचें, फिर कदम उठाएं। इससे कई परेशानियों से बचा जा सकता है।
माता-पिता, गुरु और बुजुर्गों की सेवा करना शुभ माना जाता है। उनके आशीर्वाद से मन में सकारात्मकता बनी रहती है। कोशिश करें कि उनसे कभी कटु व्यवहार न हो।
ऐसे लोगों से दूरी रखें जो आपको गलत काम के लिए उकसाते हैं। अच्छे लोगों का साथ मुश्किल समय में भी सही रास्ता दिखाता है।
शनिवार के दिन काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल या जरूरत की चीजों का दान किया जाता है। यह उपाय लंबे समय से धार्मिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है।
साढ़ेसाती हमेशा नुकसान ही नहीं देती। कई लोगों को इसी समय नई जिम्मेदारी, नौकरी में तरक्की या कारोबार में बड़ा मौका भी मिलता है। इसलिए घबराने की बजाय अपने काम पर भरोसा रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें।