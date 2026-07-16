Shani Sade Sati: साढ़ेसाती में ये 10 काम करना माना जाता है शुभ, कम हो सकती हैं परेशानियां

शनि की साढ़ेसाती

शनि की साढ़ेसाती का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है। कोई इसे नौकरी से जोड़ता है तो कोई पैसों की परेशानी से। हालांकि ज्योतिष में साढ़ेसाती को सिर्फ मुश्किलों का समय नहीं माना गया है। कहा जाता है कि यह इंसान के धैर्य, मेहनत और कर्म की परीक्षा का समय होता है। अगर इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो हालात संभालना आसान हो सकता है। जानते हैं ऐसे 10 काम, जिन्हें साढ़ेसाती में करना अच्छा माना जाता है।