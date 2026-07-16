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Shani Sade Sati: साढ़ेसाती में ये 10 काम करना माना जाता है शुभ, कम हो सकती हैं परेशानियां

ज्योतिष में शनि की साढ़ेसाती को धैर्य, मेहनत और कर्म की परीक्षा का समय माना जाता है। मान्यता है कि इस दौरान शनिवार को शनि देव की पूजा, ईमानदारी से काम करना, जरूरतमंदों की मदद करना और अनुशासित जीवनशैली अपनाने जैसे उपाय करने से मानसिक मजबूती मिल सकती है।

Yogesh JoshiJul 16, 2026 11:10 pm IST
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शनि की साढ़ेसाती

शनि की साढ़ेसाती का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में डर बैठ जाता है। कोई इसे नौकरी से जोड़ता है तो कोई पैसों की परेशानी से। हालांकि ज्योतिष में साढ़ेसाती को सिर्फ मुश्किलों का समय नहीं माना गया है। कहा जाता है कि यह इंसान के धैर्य, मेहनत और कर्म की परीक्षा का समय होता है। अगर इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो हालात संभालना आसान हो सकता है। जानते हैं ऐसे 10 काम, जिन्हें साढ़ेसाती में करना अच्छा माना जाता है।

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शनिवार को शनि देव का स्मरण करें

शनिवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद शनि देव का ध्यान करें। मंदिर जा सकते हैं या घर पर ही श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। पूजा के समय मन शांत रखें और किसी के लिए गलत भावना न रखें।

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मेहनत का रास्ता न छोड़ें

साढ़ेसाती में कई बार मेहनत का फल देर से मिलता है। ऐसे में काम छोड़ने या हिम्मत हारने की बजाय धैर्य रखें। ज्योतिष में कहा गया है कि शनि कर्म के अनुसार फल देते हैं।

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जरूरतमंद की मदद करें

अगर आपकी क्षमता है तो किसी गरीब को भोजन कराएं, कपड़े दें या किसी जरूरतमंद की मदद करें। बिना दिखावे के किया गया दान ज्यादा अच्छा माना जाता है।

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&nbsp;झूठ और बेईमानी से बचें

इस दौरान गलत तरीके से पैसा कमाने या किसी का हक मारने से बचना चाहिए। सच बोलने और ईमानदारी से काम करने की सलाह दी जाती है।

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हनुमान जी की पूजा करें

मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। कई लोग इस दौरान बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। इससे मन को बल मिलता है।

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गुस्से पर काबू रखें

साढ़ेसाती के समय छोटी बात पर भी तनाव हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी में फैसला न लें। पहले सोचें, फिर कदम उठाएं। इससे कई परेशानियों से बचा जा सकता है।

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बड़ों का सम्मान करें

माता-पिता, गुरु और बुजुर्गों की सेवा करना शुभ माना जाता है। उनके आशीर्वाद से मन में सकारात्मकता बनी रहती है। कोशिश करें कि उनसे कभी कटु व्यवहार न हो।

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गलत संगत से दूर रहें

ऐसे लोगों से दूरी रखें जो आपको गलत काम के लिए उकसाते हैं। अच्छे लोगों का साथ मुश्किल समय में भी सही रास्ता दिखाता है।

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&nbsp;शनिवार को दान करें

शनिवार के दिन काले तिल, काली उड़द, सरसों का तेल या जरूरत की चीजों का दान किया जाता है। यह उपाय लंबे समय से धार्मिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है।

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धैर्य रखें, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता&nbsp;

साढ़ेसाती हमेशा नुकसान ही नहीं देती। कई लोगों को इसी समय नई जिम्मेदारी, नौकरी में तरक्की या कारोबार में बड़ा मौका भी मिलता है। इसलिए घबराने की बजाय अपने काम पर भरोसा रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें।

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