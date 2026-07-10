Shani Dev: शनि नाराज हैं या साथ दे रहे हैं? इन 5 आसान संकेतों से करें पहचान

शनि देव

शनि का नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं। लेकिन हर बार शनि बुरा फल नहीं देते। अगर आपकी मेहनत रंग ला रही है और काम बन रहे हैं, तो यह भी शनि की कृपा का संकेत हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 संकेत, जिनसे समझा जा सकता है कि शनि आपके साथ हैं या नहीं।