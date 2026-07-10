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Shani Dev: शनि नाराज हैं या साथ दे रहे हैं? इन 5 आसान संकेतों से करें पहचान

Shani Dev: ज्योतिष में शनि को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है। अगर आपकी मेहनत रंग ला रही है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं या बार-बार काम अटक रहे हैं, तो ये शनि के प्रभाव से जुड़े संकेत माने जाते हैं। जानें ऐसे आसान संकेत, जिनसे समझा जा सकता है कि शनि आपके साथ हैं या आपकी परीक्षा ले रहे हैं।

Yogesh JoshiJul 10, 2026 02:54 pm IST
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शनि देव

शनि का नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं। लेकिन हर बार शनि बुरा फल नहीं देते। अगर आपकी मेहनत रंग ला रही है और काम बन रहे हैं, तो यह भी शनि की कृपा का संकेत हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 संकेत, जिनसे समझा जा सकता है कि शनि आपके साथ हैं या नहीं।

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पहला संकेत- मेहनत का फल मिलने लगे&nbsp;

अगर लंबे समय से की गई मेहनत का नतीजा मिलने लगे, नौकरी में सम्मान बढ़े या रुका हुआ काम पूरा होने लगे, तो इसे शनि के शुभ असर का संकेत माना जाता है। शनि मेहनत का फल देने वाले ग्रह हैं।

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दूसरा संकेत- बार-बार काम बिगड़ना&nbsp;

अगर बिना वजह काम अटकने लगें, मेहनत के बाद भी सफलता न मिले या छोटी-छोटी बात पर नुकसान होने लगे, तो इसे शनि के अशुभ असर से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे समय में धैर्य रखना जरूरी माना जाता है।

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तीसरा संकेत- जिम्मेदारियां बढ़ना&nbsp;

अगर अचानक जिम्मेदारियां बढ़ जाएं और आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़े, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष में इसे शनि की परीक्षा माना जाता है। परीक्षा के बाद अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं।

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चौथा संकेत- खर्च बढ़ना&nbsp;

अगर अचानक खर्च बढ़ जाएं, पैसों की बचत न हो या बार-बार आर्थिक परेशानी आए, तो यह भी शनि के असर का एक संकेत माना जाता है। ऐसे समय में बिना सोचे-समझे खर्च करने से बचना चाहिए।

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पांचवां संकेत- मन शांत रहना

अगर मुश्किल समय में भी मन शांत रहे, फैसले सोच-समझकर लें और गुस्से पर काबू रहे, तो इसे शनि की शुभ कृपा का संकेत माना जाता है। शनि इंसान को धैर्य और अनुशासन सिखाते हैं।

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शनि को खुश रखने के आसान उपाय&nbsp;

शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। भगवान हनुमान की पूजा करें और अपने काम में ईमानदारी रखें। ज्योतिष में इन्हें शुभ माना गया है।

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किन बातों से बचें?&nbsp;

झूठ बोलना, किसी का हक मारना, बुजुर्गों का अपमान करना और बिना वजह गुस्सा करना शनि से जुड़ी मान्यताओं में ठीक नहीं माना जाता। अपने व्यवहार में सादगी और ईमानदारी रखना बेहतर माना जाता है।

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क्या हर परेशानी शनि की वजह से होती है?&nbsp;

नहीं। ज्योतिष के अनुसार हर समस्या का कारण सिर्फ शनि नहीं होते। किसी भी व्यक्ति के जीवन पर सभी ग्रह, जन्म कुंडली और दशा का असर माना जाता है। इसलिए किसी एक घटना को केवल शनि से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।

Shani Dev Astrology
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