Shani Dev: शनि नाराज हैं या साथ दे रहे हैं? इन 5 आसान संकेतों से करें पहचान

शनि का नाम सुनते ही कई लोग डर जाते हैं। लेकिन हर बार शनि बुरा फल नहीं देते। अगर आपकी मेहनत रंग ला रही है और काम बन रहे हैं, तो यह भी शनि की कृपा का संकेत हो सकता है। आइए जानते हैं ऐसे 5 संकेत, जिनसे समझा जा सकता है कि शनि आपके साथ हैं या नहीं।
अगर लंबे समय से की गई मेहनत का नतीजा मिलने लगे, नौकरी में सम्मान बढ़े या रुका हुआ काम पूरा होने लगे, तो इसे शनि के शुभ असर का संकेत माना जाता है। शनि मेहनत का फल देने वाले ग्रह हैं।
अगर बिना वजह काम अटकने लगें, मेहनत के बाद भी सफलता न मिले या छोटी-छोटी बात पर नुकसान होने लगे, तो इसे शनि के अशुभ असर से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे समय में धैर्य रखना जरूरी माना जाता है।
अगर अचानक जिम्मेदारियां बढ़ जाएं और आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़े, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष में इसे शनि की परीक्षा माना जाता है। परीक्षा के बाद अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं।
अगर अचानक खर्च बढ़ जाएं, पैसों की बचत न हो या बार-बार आर्थिक परेशानी आए, तो यह भी शनि के असर का एक संकेत माना जाता है। ऐसे समय में बिना सोचे-समझे खर्च करने से बचना चाहिए।
अगर मुश्किल समय में भी मन शांत रहे, फैसले सोच-समझकर लें और गुस्से पर काबू रहे, तो इसे शनि की शुभ कृपा का संकेत माना जाता है। शनि इंसान को धैर्य और अनुशासन सिखाते हैं।
शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। भगवान हनुमान की पूजा करें और अपने काम में ईमानदारी रखें। ज्योतिष में इन्हें शुभ माना गया है।
झूठ बोलना, किसी का हक मारना, बुजुर्गों का अपमान करना और बिना वजह गुस्सा करना शनि से जुड़ी मान्यताओं में ठीक नहीं माना जाता। अपने व्यवहार में सादगी और ईमानदारी रखना बेहतर माना जाता है।
नहीं। ज्योतिष के अनुसार हर समस्या का कारण सिर्फ शनि नहीं होते। किसी भी व्यक्ति के जीवन पर सभी ग्रह, जन्म कुंडली और दशा का असर माना जाता है। इसलिए किसी एक घटना को केवल शनि से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।