सावन में हाथों पर सजाएं खूबसूरत मोर मेहंदी डिजाइन, देखिए 7 एकदम परफेक्ट और ट्रेंडी पैटर्न

मोर मेहंदी डिजाइन

सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। इस महीने में महिलाएं सोलह शृंगार के साथ तैयार होती हैं और हाथों को खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाती हैं। सावन के पहले सोमवार पर अपने हाथों पर सुंदर मेहंदी रचाना चाहती हैं तो मोर पैटर्न को चुनें। यहां हम आपके लिए मोर पैटर्न वाली 7 मेहंदी डिजाइन लेकर आए हैं। ये डिजाइन एकदम परफेक्ट और ट्रेंडी हैं।