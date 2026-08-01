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सावन में हाथों पर सजाएं खूबसूरत मोर मेहंदी डिजाइन, देखिए 7 एकदम परफेक्ट और ट्रेंडी पैटर्न

मेहंदी में मोर डिजाइन काफी अच्छा लगता है। मोर पैटर्न को अलग-अलग तरह से बनाया जा सकता है। यहां हम आपके लिए एकदम परफेक्ट और ट्रेंडी मोर पैटर्न लेकर आए  हैं। देखिए-

Avantika JainAug 01, 2026 06:45 pm IST
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मोर मेहंदी डिजाइन

सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। इस महीने में महिलाएं सोलह शृंगार के साथ तैयार होती हैं और हाथों को खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाती हैं। सावन के पहले सोमवार पर अपने हाथों पर सुंदर मेहंदी रचाना चाहती हैं तो मोर पैटर्न को चुनें। यहां हम आपके लिए मोर पैटर्न वाली 7 मेहंदी डिजाइन लेकर आए हैं। ये डिजाइन एकदम परफेक्ट और ट्रेंडी हैं।

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आर्च और मोर मेहंदी डिजाइन

भरे हुए मेहंदी वाले हाथ पसंद है तो इस तरह के डिजाइन को चुनें। इस पैटर्न को तीन डिजाइन में बांटकर बनाया गया है और हथेली पर आर्च में मोर बनाया गया है। फोटो क्रेडिट- mk_mehandi_artist

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बैक हैंड मोर डिजाइन

हाथों के पीछे इस तरह से बना मोर आपके हाथों की शोभा को बढ़ाएगा। ये रचने के बाद काफी अच्छा लगेगा। फोटो क्रेडिट-mehndi_design4u

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बेल मोर डिजाइन

अगर आपकी हथेलियां छोटी हैं तो आप इस तरह के मेहंदी डिजाइन को लगा सकते हैं। ये बहुत सिंपल है और लगने के बाद काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- mehndi_design4u

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ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन

ये एक ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन और हाथों पर रचने के बाद ये काफी सुंदर लगता है। इस पैटर्न में फूल और बेल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। फोटो क्रेडिट-krushis_arts

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ब्यूटीफुल मेहंदी डिजाइन

ये एक बहुत सुंदर मेहंदी डिजाइन है। इसमें हथेली पर हाफ डिजाइन बना है जिसमें फूल डिजाइन है और दूसरी तरफ एक बहुत सुंदर मोर बना है। फोटो क्रेडिट- mahendi_arts_by_mayuri

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अरेबिक मेहंदी डिजाइन

अरेबिक मेहंदी के लिए ये डिजाइन परफेक्ट है। इसमें हथेली पर मोर बना है और ऊपर-नीचे की तरफ मोर पंख डिजाइन बना है। फोटो क्रेडिट- mehndiartbyananya

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बारीक मोर मेहंदी डिजाइन

बारीक तरीके से लगी मेहंदी बहुत सुंदर लगती है। ये एक भरा हुआ मेहंदी डिजाइन है जो दिखने में काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- mk_mehandi_artist

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