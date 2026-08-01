सावन में हाथों पर सजाएं खूबसूरत मोर मेहंदी डिजाइन, देखिए 7 एकदम परफेक्ट और ट्रेंडी पैटर्न

सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया है। इस महीने में महिलाएं सोलह शृंगार के साथ तैयार होती हैं और हाथों को खूबसूरत मेहंदी डिजाइन से सजाती हैं। सावन के पहले सोमवार पर अपने हाथों पर सुंदर मेहंदी रचाना चाहती हैं तो मोर पैटर्न को चुनें। यहां हम आपके लिए मोर पैटर्न वाली 7 मेहंदी डिजाइन लेकर आए हैं। ये डिजाइन एकदम परफेक्ट और ट्रेंडी हैं।
भरे हुए मेहंदी वाले हाथ पसंद है तो इस तरह के डिजाइन को चुनें। इस पैटर्न को तीन डिजाइन में बांटकर बनाया गया है और हथेली पर आर्च में मोर बनाया गया है। फोटो क्रेडिट- mk_mehandi_artist
हाथों के पीछे इस तरह से बना मोर आपके हाथों की शोभा को बढ़ाएगा। ये रचने के बाद काफी अच्छा लगेगा। फोटो क्रेडिट-mehndi_design4u
अगर आपकी हथेलियां छोटी हैं तो आप इस तरह के मेहंदी डिजाइन को लगा सकते हैं। ये बहुत सिंपल है और लगने के बाद काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- mehndi_design4u
ये एक ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन और हाथों पर रचने के बाद ये काफी सुंदर लगता है। इस पैटर्न में फूल और बेल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। फोटो क्रेडिट-krushis_arts
ये एक बहुत सुंदर मेहंदी डिजाइन है। इसमें हथेली पर हाफ डिजाइन बना है जिसमें फूल डिजाइन है और दूसरी तरफ एक बहुत सुंदर मोर बना है। फोटो क्रेडिट- mahendi_arts_by_mayuri
अरेबिक मेहंदी के लिए ये डिजाइन परफेक्ट है। इसमें हथेली पर मोर बना है और ऊपर-नीचे की तरफ मोर पंख डिजाइन बना है। फोटो क्रेडिट- mehndiartbyananya
बारीक तरीके से लगी मेहंदी बहुत सुंदर लगती है। ये एक भरा हुआ मेहंदी डिजाइन है जो दिखने में काफी अच्छा लगता है। फोटो क्रेडिट- mk_mehandi_artist