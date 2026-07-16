सावन में क्यों बढ़ जाता है चार धाम यात्रा का महत्व? जानें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की मान्यता

सावन में क्यों खास मानी जाती है चार धाम यात्रा?

सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का महीना माना जाता है। इस दौरान देशभर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कोई जलाभिषेक करता है तो कोई व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करता है। इसी महीने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा भी करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सावन में चार धाम के दर्शन करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद मिलता है।