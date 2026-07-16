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सावन में क्यों बढ़ जाता है चार धाम यात्रा का महत्व? जानें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की मान्यता

सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस दौरान उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का धार्मिक महत्व भी बढ़ जाता है। मान्यता है कि सावन में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 

Yogesh JoshiJul 16, 2026 02:55 pm IST
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सावन में क्यों खास मानी जाती है चार धाम यात्रा?

सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का महीना माना जाता है। इस दौरान देशभर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कोई जलाभिषेक करता है तो कोई व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करता है। इसी महीने बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड के चार धाम की यात्रा भी करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि सावन में चार धाम के दर्शन करने से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद मिलता है।

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चार धाम में कौन-कौन से मंदिर हैं?

उत्तराखंड की चार धाम यात्रा में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल हैं। हर धाम का अपना अलग धार्मिक महत्व है। हर साल लाखों श्रद्धालु इन चारों धाम के दर्शन करने पहुंचते हैं। सावन के महीने में यहां श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ जाती है।

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केदारनाथ धाम का सबसे ज्यादा महत्व

चार धाम में केदारनाथ धाम भगवान शिव को समर्पित है। सावन में यहां दर्शन करने का खास महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने बाबा केदार के दर्शन और पूजा करने से जीवन की परेशानियां कम होती हैं और मन को शांति मिलती है। इसलिए सावन शुरू होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचते हैं।

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बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री का भी है खास महत्व

बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है। वहीं गंगोत्री को मां गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। यमुनोत्री धाम मां यमुना से जुड़ा है। धार्मिक मान्यता है कि चारों धाम के दर्शन करने के बाद ही यात्रा पूरी मानी जाती है। इसलिए श्रद्धालु एक साथ चारों धाम जाने की कोशिश करते हैं।

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यात्रा पर जाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

अगर आप सावन में चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो मौसम की जानकारी पहले जरूर लें। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने साथ पहचान पत्र रखें। पहाड़ों में मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए गर्म कपड़े और जरूरी दवाएं साथ रखें। प्रशासन की ओर से जारी नियमों का पालन करना भी जरूरी है।

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क्या कहते हैं धार्मिक जानकार?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन में श्रद्धा के साथ की गई चार धाम यात्रा शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दौरान भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा मिलने की मान्यता है।

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