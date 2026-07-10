Sawan 2026: सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं और क्या नहीं? पूजा से पहले जान लें 10 जरूरी बातें

सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। इस महीने बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है, जबकि कुछ चीजों से बचने की सलाह दी जाती है।
सावन में शिवलिंग पर साफ जल चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो गंगाजल भी अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं।
भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय माना जाता है। बेलपत्र साफ होना चाहिए और उस पर कीड़े या गंदगी नहीं होनी चाहिए। तीन पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाना शुभ माना जाता है।
शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की भी परंपरा है। ध्यान रखें कि दूध ताजा हो। पूजा के दौरान पहले जल और फिर दूध अर्पित करना कई जगहों पर माना जाता है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को धतूरा और भांग भी अर्पित किए जाते हैं। कई शिव मंदिरों में सावन के दौरान श्रद्धालु इन्हें चढ़ाते हैं।
शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाया जा सकता है। सफेद रंग के फूल भी भगवान शिव को अर्पित किए जाते हैं। पूजा में साफ और ताजे फूल ही इस्तेमाल करें।
धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। इसलिए पूजा की थाली तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखें।
शिव पुराण में केतकी के फूल को भगवान शिव की पूजा में नहीं चढ़ाने का उल्लेख मिलता है। इसलिए पूजा के समय इस फूल का इस्तेमाल करने से बचें।
पूजा से पहले स्नान करें। साफ कपड़े पहनें। शिवलिंग पर जल धीरे-धीरे अर्पित करें। पूजा के दौरान मन शांत रखें और भगवान शिव का स्मरण करें।