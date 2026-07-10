Sawan 2026: सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाएं और क्या नहीं? पूजा से पहले जान लें 10 जरूरी बातें

सावन में क्यों खास है शिव पूजा?

सावन का महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है। इस महीने बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ चीजें चढ़ाना शुभ माना जाता है, जबकि कुछ चीजों से बचने की सलाह दी जाती है।