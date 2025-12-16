Hindustan Hindi News
सौम्या टंडन शैंपू के बाद बालों में लगाती हैं ग्रीन टी, शाइनी और मजबूत बालों के लिए आप भी जान लें सही तरीका

एक्ट्रेस सौम्या टंडन अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं। फिल्म धुरंधर में उनके कमाल अभिनय की तारीफ हो रही है, लेकिन आज हम उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि हेयर केयर टिप्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। 

Deepali SrivastavaDec 16, 2025 10:46 am IST
1/9

सौम्या टंडन

एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती के जरिए लोगों के दिलों में अलग जगह बना ली है। एक्ट्रेस ने फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत की वाइफ का किरदार निभाया है, जो हिट हो चुका है। एक्ट्रेस की एक्टिंग के अलावा उनकी खूबसूरती के भी चर्चे खूब हो रहे हैं। सौम्या अपनी स्किन और हेयर केयर की वीडियो अक्सर शेयर करती रहती हैं। वह अपने यूट्यूब चैनल के जरिए फैंस को होममेड ब्यूटी टिप्स देती हैं। चलिए आज हम आपको सौम्या के हेयर केयर टिप्स बताते हैं।

2/9

हेयर फॉल की समस्या

आजकल हर किसी को हेयरफॉल की समस्या से जूझना पड़ रहा है और ऐसे में लोग महंगे प्रोडक्ट्स से लेकर घरेलू उपायों तक सभी को फॉलो कर लेते हैं। एक्ट्रेस सौम्या बालों के लिए कुछ घरेलू तरीकों पर भरोसा करती हैं।

3/9

स्कैल्प मसाज

एक्ट्रेस हफ्ते में 2 दिन स्कैल्प मसाज करती हैं। इसके लिए वह नारियल तेल या बादाम तेल का इस्तेमाल करती हैं। हेयर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, स्कैल्प मसाज बालों की जड़ों को मजबूत करता है और ग्रोथ बढ़ती है।

4/9

ग्रीन टी वाला नुस्खा

सौम्या टंडन शैंपू से पहले बालों को वॉश कर लेती हैं और फिर ग्रीन टी से हेयर क्लीन करती हैं। इससे बाल कम झड़ते-टूटते हैं, ग्रोथ बढ़ती है, मजबूती आती है। ग्रीन टी हल्के गुनगुने पानी में रखें और बालों को उससे धोएं।

5/9

हेयर मास्क

सौम्या टंडन बालों की थिकनेस बढ़ाने के लिए हेयर मास्क भी लगाती हैं। दही, मेथी पाउडर, अलसी के बीजों को मिलाकर हेयर मास्क तैयार करती हैं और इसे लगा लेती हैं। इससे बालों को अंदरूनी पोषण मिलता है।

6/9

शैंपू-कंडीशनर

एक्ट्रेस का कहना है कि हफ्ते में दो बार ही बालों को शैंपू-कंडीशनर करना चाहिए। इससे ज्यादा बार करने से बाल टूटने लगते हैं और कमजोर हो जाते हैं।

7/9

हीटिंग टूल्स

एक्ट्रेस कम से कम हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। इससे उनके बाल डैमेज नहीं होते और उनमें चमक बनी रहती है। ज्यादा हीटिंग टूल्स बालों को रूखा-बेजान बना देते हैं।

8/9

हेल्दी डायट-पानी

सौम्या सिर्फ चीजों पर ही नहीं बल्कि वह बालों के लिए पोषण वाली हेल्दी डायट लेती हैं। उनकी डायट में अच्छी मात्रा में प्रोटीन, फायबर होता है, जो बालों और त्वचा के लिए फायदेमंद होता है।

9/9

एक्सरसाइज-योगा

सौम्या का कहना है कि कई ऐसे योगा भी है, जिन्हें करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इन्हें करने से बालों को मजबूती मिलती है और चमक भी आती है। योगा-एक्सरसाइज भी बालों को फायदा पहुंचाते हैं।

