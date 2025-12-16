सौम्या टंडन शैंपू के बाद बालों में लगाती हैं ग्रीन टी, शाइनी और मजबूत बालों के लिए आप भी जान लें सही तरीका

एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती के जरिए लोगों के दिलों में अलग जगह बना ली है। एक्ट्रेस ने फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत की वाइफ का किरदार निभाया है, जो हिट हो चुका है। एक्ट्रेस की एक्टिंग के अलावा उनकी खूबसूरती के भी चर्चे खूब हो रहे हैं। सौम्या अपनी स्किन और हेयर केयर की वीडियो अक्सर शेयर करती रहती हैं। वह अपने यूट्यूब चैनल के जरिए फैंस को होममेड ब्यूटी टिप्स देती हैं। चलिए आज हम आपको सौम्या के हेयर केयर टिप्स बताते हैं।
आजकल हर किसी को हेयरफॉल की समस्या से जूझना पड़ रहा है और ऐसे में लोग महंगे प्रोडक्ट्स से लेकर घरेलू उपायों तक सभी को फॉलो कर लेते हैं। एक्ट्रेस सौम्या बालों के लिए कुछ घरेलू तरीकों पर भरोसा करती हैं।
एक्ट्रेस हफ्ते में 2 दिन स्कैल्प मसाज करती हैं। इसके लिए वह नारियल तेल या बादाम तेल का इस्तेमाल करती हैं। हेयर एक्सपर्ट्स के मुताबिक, स्कैल्प मसाज बालों की जड़ों को मजबूत करता है और ग्रोथ बढ़ती है।
सौम्या टंडन शैंपू से पहले बालों को वॉश कर लेती हैं और फिर ग्रीन टी से हेयर क्लीन करती हैं। इससे बाल कम झड़ते-टूटते हैं, ग्रोथ बढ़ती है, मजबूती आती है। ग्रीन टी हल्के गुनगुने पानी में रखें और बालों को उससे धोएं।
सौम्या टंडन बालों की थिकनेस बढ़ाने के लिए हेयर मास्क भी लगाती हैं। दही, मेथी पाउडर, अलसी के बीजों को मिलाकर हेयर मास्क तैयार करती हैं और इसे लगा लेती हैं। इससे बालों को अंदरूनी पोषण मिलता है।
एक्ट्रेस का कहना है कि हफ्ते में दो बार ही बालों को शैंपू-कंडीशनर करना चाहिए। इससे ज्यादा बार करने से बाल टूटने लगते हैं और कमजोर हो जाते हैं।
एक्ट्रेस कम से कम हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। इससे उनके बाल डैमेज नहीं होते और उनमें चमक बनी रहती है। ज्यादा हीटिंग टूल्स बालों को रूखा-बेजान बना देते हैं।
सौम्या सिर्फ चीजों पर ही नहीं बल्कि वह बालों के लिए पोषण वाली हेल्दी डायट लेती हैं। उनकी डायट में अच्छी मात्रा में प्रोटीन, फायबर होता है, जो बालों और त्वचा के लिए फायदेमंद होता है।
सौम्या का कहना है कि कई ऐसे योगा भी है, जिन्हें करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इन्हें करने से बालों को मजबूती मिलती है और चमक भी आती है। योगा-एक्सरसाइज भी बालों को फायदा पहुंचाते हैं।