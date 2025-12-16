सौम्या टंडन शैंपू के बाद बालों में लगाती हैं ग्रीन टी, शाइनी और मजबूत बालों के लिए आप भी जान लें सही तरीका

सौम्या टंडन

एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती के जरिए लोगों के दिलों में अलग जगह बना ली है। एक्ट्रेस ने फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत की वाइफ का किरदार निभाया है, जो हिट हो चुका है। एक्ट्रेस की एक्टिंग के अलावा उनकी खूबसूरती के भी चर्चे खूब हो रहे हैं। सौम्या अपनी स्किन और हेयर केयर की वीडियो अक्सर शेयर करती रहती हैं। वह अपने यूट्यूब चैनल के जरिए फैंस को होममेड ब्यूटी टिप्स देती हैं। चलिए आज हम आपको सौम्या के हेयर केयर टिप्स बताते हैं।