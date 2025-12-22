₹10 हजार से कम में ये हैं साल 2025 के बेस्ट स्मार्टफोन; लिस्ट में Samsung, Realme भी

ग्राहकों को 10 हजार रुपये से कम कीमत पर Samsung से लेकर Realme और Lava तक के फोन खरीदने का मौका मिल रहा है। आइए बताएं कि साल 2025 में कौन सा एंट्री-लेवल स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा और किन डिवाइसेज पर सबसे अच्छी डील ऑफर की जा रही है।
लावा फोन को सितंबर महीने में मार्केट का हिस्सा बनाया गया है और 6.75 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है। Unisoc T765 प्रोसेसर वाले प्रोसेसर में Andoroid 15 बेस्ड सॉफ्टवेयर मिलता है और यह 7,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
सैमसंग डिवाइस को 9,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसमें 6.7 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले मिल रहा है और MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है।
रियलमी फोन को छूट के बाद 8,699 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है और इस डिवाइस में 6300mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है। इसमें Unisoc T7250 प्रोसेसर के साथ 13MP कैमरा मिलता है।
वीवो डिवाइस में Unisoc T7225 प्रोसेसर दिया गया है और 64GB स्टोरेज इसका हिस्सा है। फोन में 5500mAh क्षमता वाली बैटरी और 13MP कैमरा दिया गया है। डिवाइस की कीमत 8,999 रुपये है।
अगस्त महीने में लॉन्च हुए Infinix डिवाइस में MediaTek Dimensity 6400 प्रोसेसर दिया गया है। 50MP कैमरा और 18W फास्ट चार्जिंग वाले डिवाइस को 9,999 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।