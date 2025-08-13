Samsung Motorola Realme and Oppo Top smartphone deals under 15000 rupees ₹15 हजार से कम में Samsung, Motorola और Realme सब; ये रहीं टॉप डील्स
फोटो
₹15 हजार से कम में Samsung, Motorola और Realme सब; ये रहीं टॉप डील्स

कम कीमत पर धांसू स्मार्टफोन्स खरीदना चाहते हैं तो बेहतरीन डील्स का फायदा बजट सेगमेंट में मिल रहा है। 15 हजार रुपये से कम कीमत पर बेस्ट फोन डील्स की लिस्ट हम यहां एकसाथ लेकर आए हैं।

Pranesh TiwariWed, 13 Aug 2025 01:31 PM
1/9

₹15 हजार से कम में बेस्ट फोन डील्स

बेहतरीन परफॉर्मेंस, धाकड़ कैमरा और प्रीमियम डिजाइन वाले फोन आप 15 हजार रुपये से कम कीमत पर खरीद सकते हैं। हम इस सेगमेंट के टॉप स्मार्टफोन्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जिनमें Realme, Samsung और Motorola तक के पावरफुल स्मार्टफोन्स शामिल हैं। आप इनके बारे में नीचे देख सकते हैं।

2/9

Samsung Galaxy M15

सैमसंग डिवाइस में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज मिल रहा है और 50MP ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है और MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर के साथ 6000mAh बैटरी दी गई है। यह 13,499 रुपये में खरीदा जा सकता है।

3/9

Motorola G45

मोटोरोला फोन में 6.5 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है और 120Hz रिफ्रेश रेट के अलावा Gorilla Glass 3 का सुरक्षा मिलती है। यह फोन Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है और यह 12,598 रुपये में मिल रहा है।

4/9

Redmi 14C 5G

रेडमी के इस स्मार्टफोन में 6GB रैम और 128GB स्टोरेज दिया गया है। इसमें Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर मिलता है और 5160mAh क्षमता वाली बैटरी इसका हिस्सा है। 50MP डुअल कैमरा फोन की कीमत डिस्काउंट के बाद 11,498 रुपये रह गई है।

5/9

Realme Narzo 80x

रियलमी डिवाइस में 6000mAh बैटरी के साथ MediaTek Dimensity 6400 5G प्रोसेसर दिया गया है और 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज दिया गया है। IP69 रेटेड डिवाइस में 45W फास्ट चार्जिंग मिलती है और इसकी कीमत 12,999 रुपये रह गई है।

6/9

Realme Narzo N65

रियलमी फोन में MediaTek Dimensity 5G प्रोसेसर और अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन दिया गया है। 120Hz डिस्प्ले वाले फोन में 50MP AI कैमरा सेटअप दिया गया है और यह फोन 12,499 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है।

7/9

Poco X6 Neo 5G

पोको के इस स्मार्टफोन में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज दिया गया है और Dimensity 6080 प्रोसेसर के साथ 5000mAh बैटरी दी गई है, जिसे 33W फास्ट चार्जिंग का फायदा मिल रहा है। 108MP कैमरा वाले इस फोन की कीमत 15,890 रुपये है और ऑफर के बाद यह प्राइस 15 हजार रुपये से कम रह जाएगा।

8/9

iQOO Z10x 5G

वीवो से जुड़े ब्रैंड iQOO के इस डिवाइस का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को छूट के बाद 14,998 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें Dimensity 7300 प्रोसेसर के साथ मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और 6500mAh बैटरी मिलती है।

9/9

Oppo K13x

ओप्पो के इस डिवाइस में 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज दिया गया है और इसे 12,037 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है। इस फोन में 50MP डुअल कैमरा मिलता है और 8MP सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें Dimensity 6300 प्रोसेसर के साथ 6000mAh बैटरी मिलती है।

