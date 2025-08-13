₹15 हजार से कम में Samsung, Motorola और Realme सब; ये रहीं टॉप डील्स

Poco X6 Neo 5G

पोको के इस स्मार्टफोन में 8GB रैम और 128GB स्टोरेज दिया गया है और Dimensity 6080 प्रोसेसर के साथ 5000mAh बैटरी दी गई है, जिसे 33W फास्ट चार्जिंग का फायदा मिल रहा है। 108MP कैमरा वाले इस फोन की कीमत 15,890 रुपये है और ऑफर के बाद यह प्राइस 15 हजार रुपये से कम रह जाएगा।