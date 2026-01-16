मौका! Amazon Sale में Samsung फोन्स पर बंपर डिस्काउंट, ये रहीं टॉप-10 डील्स

साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung के अलग-अलग सेगमेंट वाले स्मार्टफोन्स ग्राहकों को Amazon Republic Day Sale के दौरान सस्ते मिल रहे हैं। इनपर बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से दिया जा रहा है, जिसके बाद फोल्डेबल फोन्स से लेकर बजट M-सीरीज तक सभी अच्छी वैल्यू दे रहे हैं। हम टॉप डील्स की लिस्ट आपके लिए लेकर आए हैं।
M-सीरीज का यह फोन 16,499 रुपये के बजाय छूट के बाद 12,999 रुपये में मिल रहा है। बड़े AMOLED डिस्प्ले और दमदार कैमरा के साथ यह अच्छी डील है।
ग्राहक एंट्री-लेवल सेगमेंट में नया फोन खरीदना चाहें तो Galaxy M07 अच्छी डील है। इसे 9,999 रुपये के बजाय आप 7,499 रुपये में खरीद सकेंगे।
सैमसंग M-सीरीज के इस फोन में पतले डिजाइन के अलावा फ्लैगशिप ग्रेड कैमरा दिया गया है। यह 33,999 रुपये की जगह 20,999 रुपये में मिल रहा है।
Mediatek प्रोसेसर वाला यह फोन 12,499 रुपये के बजाय 8,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें एक दर्जन 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है।
बैंक ऑफर के बाद ट्रिपल कैमरा वाला यह M-सीरीज फोन 25,499 रुपये के बजाय 15,999 रुपये में मिल रहा है। इसमें सर्कल-टू-सर्च फीचर भी दिया गया है।
कंपनी की A-सीरीज का फोन बेहतरीन वैल्यू दे रहा है और इसे 42,999 रुपये की जगह ग्राहक 23,999 रुपये में खरीद सकते हैं।
कंपनी का प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन कूपन ऑफर के चलते पूरे 60 हजार रुपये सस्ता हो गया है। यह 164,999 रुपये की जगह 104,999 रुपये में मिल रहा है।
सैमसंग का यह फोन S-पेन सपोर्ट करता है और अल्ट्रा परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है। इसे ग्राहक 129,999 रुपये की जगह 122,999 रुपये में खरीद सकते हैं।
कंपनी के फ्लैगशिप फोन पर भी अच्छी डील मिल रही है। इसकी कीमत 80,999 रुपये है लेकिन इसे छूट के बाद 74,999 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है।
क्लैमशेल स्टाइल में मुड़ने वाला फोन 109,999 रुपये के बजाय बैंक ऑफर के साथ 99,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।