मौका! Amazon Sale में Samsung फोन्स पर बंपर डिस्काउंट, ये रहीं टॉप-10 डील्स

टेक कंपनी Samsung के स्मार्टफोन्स ग्राहकों को सस्ते में खरीदने का मौका Amazon Great Republic Day Sale में मिल रहा है। हम आपके लिए टॉप-10 डील्स लेकर आए हैं।

Pranesh TiwariJan 16, 2026 07:24 pm IST
1/11

Amazon Sale में बेस्ट Samsung फोन डील्स

साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung के अलग-अलग सेगमेंट वाले स्मार्टफोन्स ग्राहकों को Amazon Republic Day Sale के दौरान सस्ते मिल रहे हैं। इनपर बैंक ऑफर्स का फायदा अलग से दिया जा रहा है, जिसके बाद फोल्डेबल फोन्स से लेकर बजट M-सीरीज तक सभी अच्छी वैल्यू दे रहे हैं। हम टॉप डील्स की लिस्ट आपके लिए लेकर आए हैं।

2/11

Galaxy M17 5G

M-सीरीज का यह फोन 16,499 रुपये के बजाय छूट के बाद 12,999 रुपये में मिल रहा है। बड़े AMOLED डिस्प्ले और दमदार कैमरा के साथ यह अच्छी डील है।

3/11

Galaxy M07

ग्राहक एंट्री-लेवल सेगमेंट में नया फोन खरीदना चाहें तो Galaxy M07 अच्छी डील है। इसे 9,999 रुपये के बजाय आप 7,499 रुपये में खरीद सकेंगे।

4/11

Galaxy M56 5G

सैमसंग M-सीरीज के इस फोन में पतले डिजाइन के अलावा फ्लैगशिप ग्रेड कैमरा दिया गया है। यह 33,999 रुपये की जगह 20,999 रुपये में मिल रहा है।

5/11

Galaxy M06 5G

Mediatek प्रोसेसर वाला यह फोन 12,499 रुपये के बजाय 8,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसमें एक दर्जन 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है।

6/11

Galaxy M36 5G

बैंक ऑफर के बाद ट्रिपल कैमरा वाला यह M-सीरीज फोन 25,499 रुपये के बजाय 15,999 रुपये में मिल रहा है। इसमें सर्कल-टू-सर्च फीचर भी दिया गया है।

7/11

Galaxy A55 5G

कंपनी की A-सीरीज का फोन बेहतरीन वैल्यू दे रहा है और इसे 42,999 रुपये की जगह ग्राहक 23,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

8/11

Galaxy Z Fold6 5G

कंपनी का प्रीमियम फोल्डेबल स्मार्टफोन कूपन ऑफर के चलते पूरे 60 हजार रुपये सस्ता हो गया है। यह 164,999 रुपये की जगह 104,999 रुपये में मिल रहा है।

9/11

Galaxy S25 Ultra 5G

सैमसंग का यह फोन S-पेन सपोर्ट करता है और अल्ट्रा परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है। इसे ग्राहक 129,999 रुपये की जगह 122,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

10/11

Galaxy S25 5G

कंपनी के फ्लैगशिप फोन पर भी अच्छी डील मिल रही है। इसकी कीमत 80,999 रुपये है लेकिन इसे छूट के बाद 74,999 रुपये में खरीदने का मौका मिल रहा है।

11/11

Galaxy Z Flip7 5G

क्लैमशेल स्टाइल में मुड़ने वाला फोन 109,999 रुपये के बजाय बैंक ऑफर के साथ 99,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

