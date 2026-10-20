फेस्टिव सेल में Samsung फोन खरीदने का मौका, S26 Ultra से Z Fold8 तक मिल रहे हैं ऑफर; लिस्ट

सैमसंग की Samsung Week 2026 सेल में Galaxy S26, Z Fold8, Z Flip8 और Galaxy A सीरीज के कई स्मार्टफोन पर ऑफर मिल रहे हैं। Samsung के आधिकारिक ऐलान और हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्मार्टफोन पर 34 प्रतिशत तक की छूट के साथ बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज और EMI के फायदे भी मिल सकते हैं। हम आपके लिए चुनिंदा डील्स लेकर आए हैं।
प्रीमियम स्मार्टफोन पर 15,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक और पुराने फोन के एक्सचेंज का फायदा मिल सकता है। 40 महीने की नो-कॉस्ट EMI 2,000 रुपये प्रति माह से शुरू होने का दावा किया गया है। इसमें 200MP का मेन कैमरा और S Pen मिलता है।
इस कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन पर 13,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक मिल सकता है। 40 महीने की नो-कॉस्ट EMI 1,250 रुपये प्रति माह से शुरू होती है। इसमें 6.3 इंच का डिस्प्ले और 50MP का मेन कैमरा मिलता है।
कम कीमत में फ्लैगशिप फीचर्स चाहने वालों के लिए यह विकल्प है। इस फोन पर 7,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक और 40 महीने की नो-कॉस्ट EMI 950 रुपये प्रति माह से शुरू होने की जानकारी दी गई है। इसमें 120Hz AMOLED डिस्प्ले और 50MP का मेन कैमरा है।
सैमसंग के इस प्रीमियम फोल्डेबल फोन पर 5,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक मिल सकता है। 40 महीने की नो-कॉस्ट EMI 2,525 रुपये प्रति माह से शुरू होती है। इसमें 8 इंच की मेन स्क्रीन और 200MP का मेन कैमरा मिलता है।
फोल्डेबल फोन पर 5,000 रुपये तक का कैशबैक और एक्सचेंज का फायदा मिल सकता है। 40 महीने की नो-कॉस्ट EMI 2,025 रुपये प्रति माह से शुरू होती है। इसमें 7.6 इंच की मेन स्क्रीन है, जो मल्टीटास्किंग और वीडियो देखने के लिए काम की है।
क्लैमशेल डिजाइन वाला फोल्डेबल स्मार्टफोन है, जिसे मोड़कर आसानी से जेब में रखा जा सकता है। Samsung Week 2026 में यह डिस्काउंट वाले स्मार्टफोन की सूची में शामिल है। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट में इसके लिए अलग से कैशबैक की रकम नहीं बताई गई है।
फोन पर 8,500 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक मिल सकता है। 40 महीने की नो-कॉस्ट EMI 787 रुपये प्रति माह से शुरू होती है। इसमें 6.7 इंच का 120Hz Super AMOLED+ डिस्प्ले और 50MP का मेन कैमरा मिलता है।