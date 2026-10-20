फेस्टिव सेल में Samsung फोन खरीदने का मौका, S26 Ultra से Z Fold8 तक मिल रहे हैं ऑफर; लिस्ट

छूट पर मिल रहे Samsung के ढेरों फोन्स

सैमसंग की Samsung Week 2026 सेल में Galaxy S26, Z Fold8, Z Flip8 और Galaxy A सीरीज के कई स्मार्टफोन पर ऑफर मिल रहे हैं। Samsung के आधिकारिक ऐलान और हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, स्मार्टफोन पर 34 प्रतिशत तक की छूट के साथ बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज और EMI के फायदे भी मिल सकते हैं। हम आपके लिए चुनिंदा डील्स लेकर आए हैं।