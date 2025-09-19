Samsung 5G Smartphones under 15000 rupees in Amazon Great Indian Festival and Flipkart Big Billion Days Sale Top deals सेल में मचेगी लूट! ₹15 हजार से कम में Samsung के ये सारे 5G फोन; लिमिटेड स्टॉक
सेल में मचेगी लूट! ₹15 हजार से कम में Samsung के ये सारे 5G फोन; लिमिटेड स्टॉक

फेस्टिव सेल्स का दौर शुरू हो रहा है और इस दौरान ग्राहक अब तक की सबसे कम कीमत और सबसे बड़ी छूट के साथ अलग-अलग ब्रैंड्स के स्मार्टफोन्स खरीद पाएंगे। हम 15 हजार रुपये से कम में सैमसंग फोन डील्स लेकर आए हैं।

Pranesh TiwariFri, 19 Sep 2025 05:31 PM
1/8

₹15 हजार से कम में Samsung फोन्स

साउथ कोरियन टेक कंपनी Samsung के स्मार्टफोन्स पर भी तगड़ी छूट मिलने वाली है और टॉप डील्स का खुलासा हो गया है। हम 15 हजार रुपये से कम में मिलने वाले Samsung स्मार्टफोन्स की जानकारी यहां दे रहे हैं, जिससे आपके लिए चुनना आसान हो जाए। Flipkart Big Billion Days Sale और Amazon Great Indian Festival Sale के दौरान आपको ये डील्स मिलेंगी।

2/8

Samsung Galaxy M36 5G

ट्रिपल 50MP कैमरा वाला सैमसंग का यह फोन 19,999 रुपये के ओरिजनल प्राइस के बजाय सेल में 13,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलेगा।

3/8

Samsung Galaxy F36 5G

सैमसंग F-सीरीज का यह डिवाइस ग्राहक सेल के दौरान 30 प्रतिशत छूट पर खरीद पाएंगे। इसे 19,999 रुपये की जगह 13,999 रुपये में ऑर्डर किया जा सकेगा।

4/8

Samsung Galaxy M16 5G

बड़े sAMOLED डिस्प्ले वाले सैमसंग के इस फोन की कीमत सेल में बैंक ऑफर के बाद केवल 10,499 रुपये रह जाएगी। वहीं, इसका ओरिजनल प्राइस 13,499 रुपये से शुरू होता है।

5/8

Samsung Galaxy M06 5G

डिवाइस MediaTek Dimensity 6300 5G प्रोसेसर के साथ आता है और इसे 12,499 रुपये की शुरुआती कीमत के बजाय 7,499 रुपये कीमत पर खरीदने का मौका मिलेगा।

6/8

Samsung Galaxy F06 5G

कंपनी की F-सीरीज का ये फोन सेल के दौरान ग्राहकों को केवल 7,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। इस 5G डिवाइस का ओरिजनल प्राइस 9,999 रुपये है।

7/8

Samsung Galaxy M05

एंट्री लेवल सेगमेंट में सैमसंग का यह फोन 50MP डुअल कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसे 9,999 रुपये के बजाय 6,249 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकता है।

8/8

Samsung Galaxy M35 5G

ग्राहकों को सैमसंग के 120Hz sAMOLED डिस्प्ले वाले इस फोन को बैंक ऑफर के बाद 25,999 रुपये के बजाय 15,499 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकेगा।

