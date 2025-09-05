ruby stone benefits in hindi ruby pehne ke fayde Gemstone: इन राशियों के लिए सूटेबल होता है रूबी, जानें 5 फायदे
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi NewsफोटोGemstone: इन राशियों के लिए सूटेबल होता है रूबी, जानें 5 फायदे

Gemstone: इन राशियों के लिए सूटेबल होता है रूबी, जानें 5 फायदे

Ruby Benefits: रत्नशास्त्र के अनुसार रूबी पहनने से अनगिनत फायदे मिलते हैं। रूबी कई मायनों में खास है। नीचे जानें कि किन-किन राशि के जातकों के लिए रूबी पहनना फायदेमंद होता है? साथ ही जानें इसके फायदे और इसे धारण करने सा सही मंत्र…

Garima SinghFri, 5 Sep 2025 02:26 PM
1/7

रूबी पहनने के 5 फायदे

ज्योतिष और रत्नशास्त्र के अनुसार कुंडली में पड़ रहे ग्रहों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अगर सही राशि के हिसाब से रत्न को धारण किया जाए तो इसके कई फायदे मिल सकते हैं। आज बात करेंगे रूबी की जिसे माणिक्य भी कहा जाता है। नीचे विस्तार से जानें कि इस रत्न को पहनने से कौन-कौन से लाभ मिल सकते हैं। साथ ही जानिए किस राशि के लिए रूबी सूटेबल रहता है और किसके लिए नहीं।

2/7

बढ़ता है आत्मविश्वास

रूबी को अगर सही तरीके से पहना जाए तो इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। साथ ही जिन लोगों को अपनी वर्थ समझ नहीं आती है, उन्हें भी इस रत्न को धारण करना चाहिए। इसे पहनने से सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आती है।

3/7

सुख-समृद्धि में होती है वृद्धि

रूबी पहनने से धन-धान्य की कोई कमी नहीं होती है। इसे पहनने से सुख-समृद्धि में भी वृद्धि होती है। इसे पहनने से करियर में ग्रोथ भी मिलती है और बिजनेस भी अच्छा चलने लगता है। ऐसे में रुबी पैसे के फ्लो को अच्छा करता है।

4/7

तनाव करता है कम

रूबी की खासियत ये भी है कि इसे पहनने से तनाव में भी कमी आती है। साथ ही जिन लोगों को डिप्रेशन की दिक्कत है, उनके लिए भी रूबी पहनना काफी अच्छा रहता है।

5/7

इन दिक्कतों से मिलता है छुटकारा

रत्नशास्त्र के हिसाब से हृदय रोग के मरीजों को रूबी पहनने से काफी राहत मिलती है। साथ ही जिन लोगों को आंख में दिक्कत होती है, उनके लिए भी रूबी काफी फायदेमंद होता है। जिन लोगों को डाइजेशन की दिक्कत हो वो भी इस रत्न को धारण कर सकते हैं।

6/7

बढ़ती है क्रिएटिविटी

जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी रूबी पहनना सही रहता है। रूबी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। इससे पहनने से सोच में भी क्लैरिटी आती है। साथ ही नए-नए विचारों के लिए भी स्पेस बनने लगता है।

7/7

ये लोग पहन सकते हैं रूबी

ज्योतिष और रत्नशास्त्र के अनुसार मेष, धनु और धनु राशि के जातक रूबी पहन सकते हैं। वहीं कर्क और मीन राशियां ज्योतिष की सलाह पर ही इसे पहनें तो अच्छा होगा। वहीं मकर, कन्या, तुला, मिथुन और कुंभ राशि के जातकों को गलती से भी रूबी नहीं पहनना चाहिए। रूबी को धारण करने से पहले इसे गंगाजल से शुद्ध कर लेना चाहिए। फिर सूर्य देव की पूजा के बाद ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए इसे धारण कर लेना चाहिए।

Ratna Jyotish