Gemstone: इन राशियों के लिए सूटेबल होता है रूबी, जानें 5 फायदे

ये लोग पहन सकते हैं रूबी

ज्योतिष और रत्नशास्त्र के अनुसार मेष, धनु और धनु राशि के जातक रूबी पहन सकते हैं। वहीं कर्क और मीन राशियां ज्योतिष की सलाह पर ही इसे पहनें तो अच्छा होगा। वहीं मकर, कन्या, तुला, मिथुन और कुंभ राशि के जातकों को गलती से भी रूबी नहीं पहनना चाहिए। रूबी को धारण करने से पहले इसे गंगाजल से शुद्ध कर लेना चाहिए। फिर सूर्य देव की पूजा के बाद ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए इसे धारण कर लेना चाहिए।