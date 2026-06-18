LPG यूजर्स के लिए जरूरी अपडेट! घर बैठे मिनटों में ऐसे ट्रैक करें आपका सिलेंडर कब तक पहुंचेगा आपके घर

ईरान और इजरायल युद्ध की वजह से हुई गैस की कमी के कारण गैस सिलेंडर की सप्लाई मिलने में आज भी लोगों दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में सप्लाई प्रभावित हो रही या डिलीवरी में देरी हो रही है। गैस सिलेंडर बुक करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सिलेंडर कब तक घर पहुंचेगा। अच्छी बात यह है कि गैस सिलेंडर को ट्रैक करने के लिए आपको कहीं जानें की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं।
गैस कंपनियों ने ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जिनकी मदद से ग्राहक यह जान सकते हैं कि उनका सिलेंडर बुक हुआ है, डिस्पैच हो चुका है या डिलीवरी के लिए निकल गया है। इससे डिलीवरी को लेकर होने वाली परेशानी काफी कम हो जाती है।
Step 1: Indane, HP Gas और Bharat Gas जैसी कंपनियां अपने ग्राहकों के लिए ऑफिशियल मोबाइल ऐप उपलब्ध कराती हैं। ग्राहक ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं।
लॉगिन के बाद “My Booking”, “Track Cylinder” या इसी तरह के ऑप्शन में जाकर बुक किए गए सिलेंडर की स्थिति देखी जा सकती है। यहां बुकिंग की तारीख, डिस्पैच अपडेट और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी दिखाई देती है।
अगर आप मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते, तो गैस कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी सिलेंडर ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या LPG ID की जरूरत होगी। जानकारी दर्ज करते ही स्क्रीन पर आपके सिलेंडर की मौजूदा स्थिति दिखाई दे जाएगी।
जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है या ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उनके लिए SMS और IVRS सेवा भी उपलब्ध है। सिलेंडर बुकिंग के दौरान मिलने वाले मैसेज के जरिए अपडेट मिलते रहते हैं। इसके अलावा गैस कंपनी के IVRS नंबर पर कॉल करके भी ग्राहक अपने सिलेंडर की स्थिति जान सकते हैं।
अगर आप फोन के जरिए जानकारी लेना चाहते हैं, तो अपनी गैस कंपनी के IVRS नंबर पर कॉल कर सकते हैं। Indane Gas के ग्राहक 7718955555, HP Gas के ग्राहक 7903105555 और Bharat Gas के ग्राहक 7715012345 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहां से बुकिंग, डिस्पैच और डिलीवरी से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है।