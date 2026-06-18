LPG यूजर्स के लिए जरूरी अपडेट! घर बैठे मिनटों में ऐसे ट्रैक करें आपका सिलेंडर कब तक पहुंचेगा आपके घर

Track Your LPG Cylinder Live Status from Phone

ईरान और इजरायल युद्ध की वजह से हुई गैस की कमी के कारण गैस सिलेंडर की सप्लाई मिलने में आज भी लोगों दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में सप्लाई प्रभावित हो रही या डिलीवरी में देरी हो रही है। गैस सिलेंडर बुक करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सिलेंडर कब तक घर पहुंचेगा। अच्छी बात यह है कि गैस सिलेंडर को ट्रैक करने के लिए आपको कहीं जानें की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं।