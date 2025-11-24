Realme का धमाका! एकसाथ सस्ते किए ढेर सारे फोन, 7000 रुपये तक की छूट

Realme फोन्स पर बंपर डिस्काउंट

स्मार्टफोन मेकर Realme ने अपनी Narzo और GT सीरीज पर अब तक के सबसे धमाकेदार ऑफर्स की घोषणा की है। ब्रैंड इस बार Amazon-एक्सक्लूसिव Black Friday Sale लेकर आ रहा है, जिसमें ढेरों स्मार्टफोन्स बड़ी छूट पर ऑफर किए जाएंगे। आइए आपको डील्स के बारे में विस्तार से बताते हैं।