Realme का धमाका! एकसाथ सस्ते किए ढेर सारे फोन, 7000 रुपये तक की छूट

Hindi NewsफोटोRealme का धमाका! एकसाथ सस्ते किए ढेर सारे फोन, 7000 रुपये तक की छूट

टेक कंपनी Realme ने Black Friday के लिए Narzo और GT सीरीज पर अब तक के सबसे बड़े डिस्काउंट और एक्सक्लूसिव ऑफर्स की घोषणा की है। इस सेल का फायदा केवल Amazon पर मिलेगा। 

Pranesh TiwariMon, 24 Nov 2025 07:13 PM
1/8

Realme फोन्स पर बंपर डिस्काउंट

स्मार्टफोन मेकर Realme ने अपनी Narzo और GT सीरीज पर अब तक के सबसे धमाकेदार ऑफर्स की घोषणा की है। ब्रैंड इस बार Amazon-एक्सक्लूसिव Black Friday Sale लेकर आ रहा है, जिसमें ढेरों स्मार्टफोन्स बड़ी छूट पर ऑफर किए जाएंगे। आइए आपको डील्स के बारे में विस्तार से बताते हैं।

2/8

Realme Narzo 80 Lite 5G

ग्राहकों को बजट फोन पर 500 रुपये का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है और 500 रुपये का ही कूपन डिस्काउंट दिया गया है। इस फोन की शुरुआती कीमत केवल 9,499 रुपये रह गई है।

3/8

Realme Narzo 80 Lite

एंट्री-लेवल सेगमेंट में नया फोन खरीदना हो तो यह डिवाइस बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसपर मिल रहे कूपन डिस्काउंट के बाद फोन केवल 6,799 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है।

4/8

Realme Narzo 80x

ग्राहकों को इस डिवाइस पर 1000 रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया गया है। इस फोन को केवल 11,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर Amazon से ऑर्डर किया जा सकता है।

5/8

Realme Narzo 80 Pro 5G

नार्जो लाइनअप का यह डिवाइस केवल 17,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है। इसपर फ्लैट डिस्काउंट के अलावा कूपन का फायदा भी मिल रहा है।

6/8

Realme GT 7 Pro

कंपनी का प्रीमियम डिवाइस ग्राहक सेल के दौरान 50,999 रुपये कीमत पर खरीद सकेंगे। इसके अलावा यह फोन 9 महीने तक नो-कॉस्ट EMI पर खरीदा जा सकेगा।

7/8

Realme GT 7

रियलमी फोन के 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाले वेरियंट को 33,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता हैं। इसपर 3000 रुपये तक बैंक ऑफर और 3000 रुपये का प्राइस डिस्काउंट दिया गया है।

8/8

Realme GT 7T

सेल के दौरान इस डिवाइस पर कुल 7000 रुपये तक की छूट दी जा रही है और इसे केवल 31,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है। इस कीमत में 3000 रुपये का बैंक ऑफर भी शामिल है।

