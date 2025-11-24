Realme का धमाका! एकसाथ सस्ते किए ढेर सारे फोन, 7000 रुपये तक की छूट

स्मार्टफोन मेकर Realme ने अपनी Narzo और GT सीरीज पर अब तक के सबसे धमाकेदार ऑफर्स की घोषणा की है। ब्रैंड इस बार Amazon-एक्सक्लूसिव Black Friday Sale लेकर आ रहा है, जिसमें ढेरों स्मार्टफोन्स बड़ी छूट पर ऑफर किए जाएंगे। आइए आपको डील्स के बारे में विस्तार से बताते हैं।
ग्राहकों को बजट फोन पर 500 रुपये का सीधा डिस्काउंट मिल रहा है और 500 रुपये का ही कूपन डिस्काउंट दिया गया है। इस फोन की शुरुआती कीमत केवल 9,499 रुपये रह गई है।
एंट्री-लेवल सेगमेंट में नया फोन खरीदना हो तो यह डिवाइस बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इसपर मिल रहे कूपन डिस्काउंट के बाद फोन केवल 6,799 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है।
ग्राहकों को इस डिवाइस पर 1000 रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया गया है। इस फोन को केवल 11,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर Amazon से ऑर्डर किया जा सकता है।
नार्जो लाइनअप का यह डिवाइस केवल 17,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है। इसपर फ्लैट डिस्काउंट के अलावा कूपन का फायदा भी मिल रहा है।
कंपनी का प्रीमियम डिवाइस ग्राहक सेल के दौरान 50,999 रुपये कीमत पर खरीद सकेंगे। इसके अलावा यह फोन 9 महीने तक नो-कॉस्ट EMI पर खरीदा जा सकेगा।
रियलमी फोन के 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाले वेरियंट को 33,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता हैं। इसपर 3000 रुपये तक बैंक ऑफर और 3000 रुपये का प्राइस डिस्काउंट दिया गया है।
सेल के दौरान इस डिवाइस पर कुल 7000 रुपये तक की छूट दी जा रही है और इसे केवल 31,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर ऑर्डर किया जा सकता है। इस कीमत में 3000 रुपये का बैंक ऑफर भी शामिल है।