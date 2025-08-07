rakshabandhan gifts to avoid in rakhi for sister राखी पर भूलकर भी न दें ये 7 गिफ्ट, वास्तु के अनुसार माना जाता है अशुभ
Hindi Newsफोटोराखी पर भूलकर भी न दें ये 7 गिफ्ट, वास्तु के अनुसार माना जाता है अशुभ

राखी पर भूलकर भी न दें ये 7 गिफ्ट, वास्तु के अनुसार माना जाता है अशुभ

Yogesh JoshiThu, 7 Aug 2025 03:41 PM
रक्षाबंधन-

इस बार 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। यह त्योहार में भाई-बहन के प्रेम को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती और उनके लंबे उम्र की कामना भगवान से करती हैं। भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। इस दिन भाई अपनी बहन को उपहार भी देते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे उपहार भी हैं जो नहीं देने चाहिए। आइए जानते हैं, क्या उपहार नहीं देने चाहिए-

काले रंग के कपड़े उपहार न दें&nbsp;

वास्तुशास्त्र के अनुसार काले रंग के कपड़े उपहार में नहीं देने चाहिए। वास्तु में काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। काले रंग की चीजें उपहार में देने से कलह, तनाव और अशुभता बढ़ सकती है।

नुकीली या धारदार चीजें उपहार में न दें

वास्तुशास्त्र के अनुसार नुकीली या धारदार चीजें उपहार में न दें। ऐसा करने से संबंधों में खटास आ सकती हैं। राखी पर इन चीजों को उपहार में देने से बचें।

कांच या शीशे की वस्तुएं उपहार में न दें

वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी किसी को कांच या शीशे की वस्तुएं उपहार में न दें। ये चीजें उपहार में देने से रिश्ते में अस्थिरता आ सकती है।

पुराना या प्रयोग किया गया सामान उपहार में न दें

वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी को उपहार में पुराना या प्रयोग किया हुआ सामान नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पुराने सामान में पहले की ऊर्जा होती है जो नकारात्मक भी हो सकती है।

घड़ी उपहार में न दें

वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी उपहार में नहीं देनी चाहिए। घड़ी उपहार में देना शुभ नहीं माना जता है।

खाली पर्स उपहार में न दें&nbsp;

वास्तुशास्त्र के अनुसार खाली पर्स कभी भी उपहार में नहीं देना चाहिए। अगर आपने किसी को पर्स देना है तो उसमें कुछ पैसे डालकर ही उपहार में दें।

रूमाल

वास्तुशास्त्र के अनुसार रूमाल उपहार में नहीं देना चाहिए। रूमाल देना शुभ नहीं माना जाता है। रूमाल देने से रिश्तों में खटास आ सकती है।