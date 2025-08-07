राखी पर भूलकर भी न दें ये 7 गिफ्ट, वास्तु के अनुसार माना जाता है अशुभ

रक्षाबंधन-

इस बार 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। यह त्योहार में भाई-बहन के प्रेम को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती और उनके लंबे उम्र की कामना भगवान से करती हैं। भाई बहन की रक्षा का वचन देता है। इस दिन भाई अपनी बहन को उपहार भी देते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे उपहार भी हैं जो नहीं देने चाहिए। आइए जानते हैं, क्या उपहार नहीं देने चाहिए-