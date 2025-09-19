Railway Rule Here is How To Book general Train Tickets online For Diwali and Chhath check easiest step by step process दिवाली-छठ पर बिना लाइन में लगे बुक करें Train का जनरल टिकट, घर बैठे होगा काम, ये है सबसे आसान तरीका
इस दिवाली और छठ पर अगर आप ट्रेन का जनरल टिकट बुक करने का सोच रहे हैं तो आप आपको इसके लिए स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है आप अब बिना लाइन में लगे घर बैठे UTS App और वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं। जानें कैसे:

Himani GuptaFri, 19 Sep 2025 02:42 PM
How to Book General Train Ticket Online

दिवाली और छठ पर ट्रेन यात्रा हमेशा एक चुनौती रहती है। लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने के लिए घर जाते हैं, लेकिन स्टेशन पर टिकट काउंटर पर लंबी लाइनें और भीड़ से निपटना आसान नहीं होता। पहले जहां जनरल टिकट बुक करने के लिए यात्रियों को सिर्फ रेलवे स्टेशन पर काउंटर पर जाना पड़ता था, वहीं अब भारतीय रेलवे ने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है।

मोबाइल फोन से बुक होगी जनरल ट्रेन टिकट

भारतीय रेलवे का UTS App और इसकी आधिकारिक वेबसाइट अब यात्रियों को यह सुविधा देती है कि वे अपने मोबाइल फोन से ही जनरल टिकट बुक कर सकें। यानी अब आपको स्टेशन पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ ही क्लिक में टिकट सीधे आपके मोबाइल पर उपलब्ध होगा। इस दिवाली अगर आप घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह गाइड आपके लिए बेहद काम का है।

UTS App से जनरल टिकट बुकिंग का तरीका

1. ऐप डाउनलोड और रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले Google Play Store या Apple App Store से UTS on Mobile App डाउनलोड करें। ऐप ओपन करने पर "Sign Up" पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर, नाम, पासवर्ड और अन्य बेसिक जानकारी डालकर रजिस्ट्रेशन करें। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे वेरिफाई करके अकाउंट एक्टिवेट कर लें।

2. लॉगिन और प्रोफाइल सेटअप

रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर ऐप में लॉगिन करें। चाहें तो "Quick Booking" के लिए अपने Home Station और Frequent Destination सेट कर सकते हैं।

3. टिकट बुकिंग का प्रोसेस

ऐप होम स्क्रीन पर “Book Ticket” ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे: Normal Booking (स्टेशन एरिया के भीतर), Quick Booking (पहले से सेव किए गए रूट पर), अपनी यात्रा के लिए From Station (Boarding) और To Station (Destination) चुनें। Ticket Type में “General” चुनें। यात्रियों की संख्या डालें। अगर आप Platform Ticket या Season Ticket बुक करना चाहें तो वह भी चुन सकते हैं।

4. पेमेंट प्रोसेस

पेमेंट करने के लिए कई ऑप्शन मिलते हैं: UPI (Google Pay, PhonePe, Paytm आदि), Debit/Credit Card, Net Banking, R-Wallet (UTS का खुद का वॉलेट)पेमेंट सफल होते ही आपका टिकट मोबाइल पर जनरेट हो जाएगा।

UTS Website से टिकट बुक करने का तरीका

अपने ब्राउज़र में UTS on Mobile की आधिकारिक साइट खोलें। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालें। “Book Ticket” पर क्लिक करें और यात्रा की डिटेल्स दर्ज करें। टिकट टाइप “General” चुनें। पेमेंट करने के बाद ई-टिकट डाउनलोड कर लें।

