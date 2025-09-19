दिवाली-छठ पर बिना लाइन में लगे बुक करें Train का जनरल टिकट, घर बैठे होगा काम, ये है सबसे आसान तरीका

दिवाली और छठ पर ट्रेन यात्रा हमेशा एक चुनौती रहती है। लोग अपने परिवार और रिश्तेदारों से मिलने के लिए घर जाते हैं, लेकिन स्टेशन पर टिकट काउंटर पर लंबी लाइनें और भीड़ से निपटना आसान नहीं होता। पहले जहां जनरल टिकट बुक करने के लिए यात्रियों को सिर्फ रेलवे स्टेशन पर काउंटर पर जाना पड़ता था, वहीं अब भारतीय रेलवे ने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है।
भारतीय रेलवे का UTS App और इसकी आधिकारिक वेबसाइट अब यात्रियों को यह सुविधा देती है कि वे अपने मोबाइल फोन से ही जनरल टिकट बुक कर सकें। यानी अब आपको स्टेशन पर लाइन लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि कुछ ही क्लिक में टिकट सीधे आपके मोबाइल पर उपलब्ध होगा। इस दिवाली अगर आप घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह गाइड आपके लिए बेहद काम का है।
1. ऐप डाउनलोड और रजिस्ट्रेशन: सबसे पहले Google Play Store या Apple App Store से UTS on Mobile App डाउनलोड करें। ऐप ओपन करने पर "Sign Up" पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर, नाम, पासवर्ड और अन्य बेसिक जानकारी डालकर रजिस्ट्रेशन करें। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे वेरिफाई करके अकाउंट एक्टिवेट कर लें।
रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर ऐप में लॉगिन करें। चाहें तो "Quick Booking" के लिए अपने Home Station और Frequent Destination सेट कर सकते हैं।
ऐप होम स्क्रीन पर “Book Ticket” ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे: Normal Booking (स्टेशन एरिया के भीतर), Quick Booking (पहले से सेव किए गए रूट पर), अपनी यात्रा के लिए From Station (Boarding) और To Station (Destination) चुनें। Ticket Type में “General” चुनें। यात्रियों की संख्या डालें। अगर आप Platform Ticket या Season Ticket बुक करना चाहें तो वह भी चुन सकते हैं।
पेमेंट करने के लिए कई ऑप्शन मिलते हैं: UPI (Google Pay, PhonePe, Paytm आदि), Debit/Credit Card, Net Banking, R-Wallet (UTS का खुद का वॉलेट)पेमेंट सफल होते ही आपका टिकट मोबाइल पर जनरेट हो जाएगा।
अपने ब्राउज़र में UTS on Mobile की आधिकारिक साइट खोलें। लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालें। “Book Ticket” पर क्लिक करें और यात्रा की डिटेल्स दर्ज करें। टिकट टाइप “General” चुनें। पेमेंट करने के बाद ई-टिकट डाउनलोड कर लें।