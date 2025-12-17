रेल यात्रियों की मौज! अब बिना स्टेशन जाए मोबाइल से ऐसे बुक करें जनरल Train Ticket, जानें सबसे आसान तरीका

How to Book General Train Ticket Online

भारतीय रेलवे के यात्रियों अब जनरल (Unreserved) ट्रेन टिकट को घर बैठे, कहीं से भी मोबाइल से बुक किया जा सकता है। पहले जनरल टिकट लेने के लिए यात्रियों को स्टेशन पर लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, जिससे समय भी बर्बाद होता था और भीड़ भी बढ़ती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारतीय रेलवे ने UTS (Unreserved Ticketing System) Mobile App लॉन्च किया, जिसने टिकट बुकिंग को बेहद आसान बना दिया है। अब यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर घंटों लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी।